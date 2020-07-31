Кількість нових випадків инфирования китайським вірусом стрімко зростає

Про це повідомляє прес-центр МОЗ, передає Politeka.net

Так, повідомляється, що за останню добу небезпечне захворювання діагностували у 64 осіб. Всього з початку пандемії на п'ятницю, 31 липня, в Одеському регіоні підтверджені 3214 випадку інфікування.

Померли 45 осіб, 1288 пацієнтів одужали, 1881 – хворіють на даний момент.

Крім того, 4985 жителів області мають підозри на вірус COVID-19.

В Саратському районі лабораторно підтверджено 92 випадки захворюваності, половина з них – в селі Новоселівка (48 чол.).

За інформацією Саратської РДА, серед захворілих в районі — 56 жінок і 36 чоловіків. З них 7 медичних працівників та 15 дітей у віці до 17 років.

Найвищий показник захворюваності залишається в населених пунктах: Новоселівка, Сарата, Меняйловка.

Зазначимо, що Одеська область не увійшла до списку областей, в яких допускається подальше пом'якшення карантинних обмежень.

До цього ми повідомляли, що спалах китайського вірусу зафіксували в Інфоксводоканалі.

Прес-секретар водоканалу запевнив, що у хворих не було ніяких симптомів. Позитивні результати показали ПЛР-тести під час планової перевірки в шести співробітників.

Нагадаємо, що вірус розійшовся з новою силою в Одесі, лікарні не справляються: скільки заражених

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