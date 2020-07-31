Небувалий ажіотаж спостерігається в бюветах Одеси, люди другу добу сидять без води

У п'ятницю, 31 липня, одесити, які проживають в центрі міста вишикувалися в кілометрові черги з баклажками, тазиками та пляшками, щоб набрати води в бюветних комплексах.

Зокрема, ажіотаж спостерігається на Олександрівському проспекті, в Старобазарном і Прохоровському скверах.

Незважаючи на запевнення комунальників багато будинків в центрі Одеси до сих пір не підключили до водопостачання після вчорашньої заміни водопроводу на Новощепному ряду.

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Як з'ясувалося, вода відсутня  на вулицях  Ніжинській, Єврейській, Пушкінській та інших. Також відсутнє водопостачання на Молдаванці і в Малиновському районі.

В «Інфоксводоканалі» обіцяють відновити подачу води приблизно в 12 дня.  В  прес-службі запевняють, що у підрядної організації, яка займається ремонтом вулиці Новощепной ряд, вночі виникли технічні неполадки, тому термін відключення води продовжили

Фотографії розмістило місцеве видання odessa.online.

До цього ми повідомляли, що в розпал спеки частина Чорноморська, що під Одесою, залишилася без водопостачання.

Як стало відомо, в двох місцях стався прорив водопроводу: на проспекті Миру та вулиці Парковій.

Туди були направлені аварійні бригади, які проводили відновлювальні роботи з ліквідації прориву на водопроводі.

Нагадаємо, одеситів залишать без світла в останній день липня: повний список адрес

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