Люди сидять другу добу без водопостачання

Небувалий ажіотаж спостерігається в бюветах Одеси, люди другу добу сидять без води

У п'ятницю, 31 липня, одесити, які проживають в центрі міста вишикувалися в кілометрові черги з баклажками, тазиками та пляшками, щоб набрати води в бюветних комплексах.

Зокрема, ажіотаж спостерігається на Олександрівському проспекті, в Старобазарном і Прохоровському скверах.

Незважаючи на запевнення комунальників багато будинків в центрі Одеси до сих пір не підключили до водопостачання після вчорашньої заміни водопроводу на Новощепному ряду.

Як з'ясувалося, вода відсутня на вулицях Ніжинській, Єврейській, Пушкінській та інших. Також відсутнє водопостачання на Молдаванці і в Малиновському районі.

В «Інфоксводоканалі» обіцяють відновити подачу води приблизно в 12 дня. В прес-службі запевняють, що у підрядної організації, яка займається ремонтом вулиці Новощепной ряд, вночі виникли технічні неполадки, тому термін відключення води продовжили



Фотографії розмістило місцеве видання odessa.online.

До цього ми повідомляли, що в розпал спеки частина Чорноморська, що під Одесою, залишилася без водопостачання.

Як стало відомо, в двох місцях стався прорив водопроводу: на проспекті Миру та вулиці Парковій.

Туди були направлені аварійні бригади, які проводили відновлювальні роботи з ліквідації прориву на водопроводі.

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