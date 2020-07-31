Гроза, яка вирувала вночі в Одесі і області, встигла накоїти лиха

Від удару блискавки загорівся господарський склад. НП сталася селі Яринославка в Ширяєвському районі, передає  Politeka.net

Як повідомили з прес-службі ДСНС в Одеській області, 30 липня о 21:07 у Службу порятунку «101» надійшло сигнал про загоряння господарської споруди за межами села.

Вогонь, вогонь, полум'я, Getty Images

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння складської одноповерхової окремо розташованої будівлі.

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В 22:40 пожежу локалізовано та о 01:03 - ліквідовано на площі 400 м2. Загиблих і постраждалих немає. Передбачувана причина пожежі - удар блискавки.

молния

У гасінні пожежі брали участь 2 одиниці пожежної техніки та 8 чоловік особового складу.
 
Крім того, одесити спостерігали грозу над селищем Котовського. Кадрами вони поділилися у соцмережах.

Треба сказати, що метеорологи попереджали про негоду.

Так, на території Одеської області з 31 липня по 2 серпня оголошено штормове попередження.

У ці дні очікуються зливи з грозами і штормовим вітром 15-24 метрів в секунду.

Жителів і гостей міста переконливо просять не виїжджати без потреби на особистому транспорті, а також обмежити будь-яке переміщення по місту з-за небезпечних метеорологічних умов.

Городян закликають бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередачі, у результаті поганої погоди можливе падіння гілок і кабелів.

Нагадаємо, шторм несеться в Одесу, зроблено важливе попередження: коли чекати непогоди

Як писала Politeka, погода в Одесі різко погіршиться 31 липня: "дощі з грозами і не тільки"

 