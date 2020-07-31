Чорне море і його мешканці продовжують страждати через затонулого біля берегів Одеси танкера «Делфі»

На пляжі по сусідству з аварійним танкером був виявлений мертвий дельфін. Тушка лежала на піску, по всій видимості, її викинуло штормом.

Страшну знахідку виявили відпочиваючі в п'ятницю, 31 липня. Відповідне відео на своїй сторінці у Фейсбук розмістив одесит Віталій Гілевич, передає Politeka.net. (Щоб просомтреть - доскролльте до кінця)

«Звичайно, нафтопродуктів у морі немає, нічого з DELFI не витікає, а це відео – фотошоп. ⠀ Хто буде за це відповідати за цей п…???, – гнівно написав чоловік.

В коментарях користувачів мережі висловили жаль з приводу побаченого.

«який Жах((((( як шкода 😢😢😢😢😢», - пишуть вони.

Раніше ми повідомляли, що після кількох безуспішних спроб прибрати танкер з пляжу ситуацію визначили як надзвичайну. З кожною спробою підняття танкера у воду виливається все більше нафтопродуктів. Зокрема, остання спроба призвела до забруднення 100 квадратних метрів.

Також ми повідомляли, що Одеський філіал АМПУ оголосив тендер на послуги з видалення судна «Delfi» з акваторії морського порту Одеса. Вартість тендеру – майже 25 мільйонів гривень, що приблизно в 2-3 рази перевищує реальну вартість робіт. Переможець аукціону повинен буде підняти танкер в залежності від гідрометеорологічних умов, але не пізніше 60 календарних днів з моменту укладення договору.

Конечно, нефтепродуктов в море нет, ничего из DELFI не вытекает, а это видео - фотошоп. ⠀ Кто будет за это отвечать за этот пизд😡ц??? ⠀ #одесса #дельфин #delfi Gepostet von Гилевич Виталий am Donnerstag, 30. Juli 2020

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