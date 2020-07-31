В Одеській області плануються масштабні антитерористичні навчання
Їх анонсувала прес-служба СБУ, передає Politeka.net.
Навчання будуть проводитися з 3 за 7 серпня в районі населених пунктів Шабо, Сергіївка, Прибережне, Біленьке Білгород-Дністровському районі.
У відомстві зазначили, що тренування будуть проходити в обстановці, максимально наближеній до реальної антитерористичної операції. На вулицях будуть помічені озброєні бійці і бронетехніка.
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У зв'язку з цим мешканців просять зберігати спокій і не панікувати.
Крім того, можуть тимчасово ввести “особливий режим”: обмежити пересування громадян, перевіряти документи та оглядати автомобілі.
У навчаннях візьмуть участь, крім представників СБУ, бійці Збройних сил, Нацгвардії, поліцейські, прикордонники і рятувальники. Залучать і представників місцевої влади.
До цього ми писали, в Одесі терористи погрожували підірвати Оперний театр.
Так, вранці в п'ятницю, в чергову частину електронною поштою було відправлено анонімне повідомлення про мінування будівлі Одеського національного академічного театру опери і балету в провулку Чайковського.
За вказаною адресою були направлені вибухотехніки, слідчо-оперативна група, кінологи і рятувальники.
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