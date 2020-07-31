У перші вихідні серпня в Одесі вдень буде сухо і сонячно, проте вночі поллє дощ

З новим прогнозом погоди жителів ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

У суботу, 1 серпня, ясним небо в Одесі буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Уночі буде йти короткочасний дощ, гроза. Вранці розпогодиться і вся інша частина дня пройде без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°C

Температура морської води 22-23°C

По Одеській області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза.

Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 15-20°С, вдень 25-30°C

На автодорогах області видимість добра.

У неділю, 2 серпня, вже з самого ранку в Одесі розпогодиться, та ніщо не буде нагадувати про похмурих досвітніх годинах. .Без істотних опадів.

Вітер північний, вдень південно-східний, 7-12 м / с.

Температура вночі становитиме 14-19°С, вдень повітря прогріється до 25-30°C

До цього ми повідомляли, на одесскм пляжі, поруч з затонулим танкером "Делфі" знайшли мертвого дельфіна.

Про це повідомили очевидці в соцмережах.

Поки невідомо, чи пов'язана його смерть з екологічною ситуацією, так як з танкера іноді виливається пальне. Проте свідки пов'язують подію саме з цим.

Також повідомлялося, що на території Одеської області з 31 липня по 2 серпня оголошено штормове попередження.

У ці дні очікуються зливи з грозами і штормовим вітром 15-24 метрів в секунду.

Жителів і гостей міста переконливо просять не виїжджати без потреби на особистому транспорті, а також обмежити будь-яке переміщення по місту з-за небезпечних метеорологічних умов.

Городян закликають бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередачі, у результаті поганої погоди можливе падіння гілок і кабелів.

Нагадаємо, шторм несеться в Одесу, зроблено важливе попередження: коли чекати непогоди

Як писала Politeka, погода в Одесі різко погіршиться 31 липня: "дощі з грозами і не тільки"