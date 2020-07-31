Був до того ж нетверезий

По Одесі ганяв п'яний водій з пістолетом в автомобілі

Відповідні відео і подробиці розмістила прес-служба патрульної поліції в Одеській області, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

В ніч на 31 липня патрульні зупинили автомобіль Lexus, який їхав по вулиці Генуезькій з включеними проблисковими маячками.

Водій при спілкуванні з поліцейськими почав вести себе агресивно і був з явними ознаками алкогольного сп'яніння, але найцікавіше, що в його автомобілі патрульні виявили патрони і пістолет без дозвільних документів.

Правоохоронці запропонували 36-річному чоловікові пройти огляд на стан сп'яніння, проте водій від огляду відмовився.

Патрульні склали адміністративні матеріали за ст 122-5 Купап (використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв), за ст. 130 Купап (відмова від проходження огляду на стан сп'яніння).

Для вилучення пістолета була викликана слідчо-оперативна група.

До цього ми повідомляли, в Одесі чоловік з невідомих причин вирішив повністю роздягтися і вийти на проїжджу частину. Інцидент трапився днями вулиці Богдана Хмельницького.

На опублікованих кадрах можна помітити, що чоловік, на якому немає абсолютно ніякого одягу, крокує посередині проїжджої частини і заважає проїзду автомобілів. Потім один з водіїв, судячи з усього, не оцінив гумору нудиста і вдарив його кулаком у голову. Від удару оголений чоловік одразу ж впав на асфальт і втратив свідомість.

Патрульні завадили дорожнім "пригодам" нетверезого водія зі зброєю та спецсигналами на автівці Сьогодні вночі увагу патрульних поліцейських привернув автомобіль Lexus, який рухався на вулиці Генуезькій з ввімкнутими спеціальними світловими пристроями синього та червоного кольору. Інспектори негайно зупинили порушника. Спілкуючись з поліцейськими, водій поводив себе агресивно та був з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Згідно статті 34 Закону України "Про Національну поліцію", охоронці порядку провели поверхневий огляд автомобіля, в ході якого виявили набої та предмет схожий на пістолет без дозвільних документів. Охоронці порядку запропонували 36-річному чоловіку пройти огляд на стан сп’яніння, проте водій від огляду відмовився. Патрульні склали на водія адміністративні матеріали за ст.122-5 КУпАП (використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв), за ст. 130 КУпАП (відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) та викликали на місце слідчо-оперативну групу для вилучення спецсигналів та предмета схожого на пістолет. #ПорядокЦеТи #патрульнаполіція #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіціяодеси #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Freitag, 31. Juli 2020

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