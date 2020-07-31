По Одесі ганяв п'яний водій з пістолетом в автомобілі
Відповідні відео і подробиці розмістила прес-служба патрульної поліції в Одеській області, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
В ніч на 31 липня патрульні зупинили автомобіль Lexus, який їхав по вулиці Генуезькій з включеними проблисковими маячками.
Водій при спілкуванні з поліцейськими почав вести себе агресивно і був з явними ознаками алкогольного сп'яніння, але найцікавіше, що в його автомобілі патрульні виявили патрони і пістолет без дозвільних документів.
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Правоохоронці запропонували 36-річному чоловікові пройти огляд на стан сп'яніння, проте водій від огляду відмовився.
Патрульні склали адміністративні матеріали за ст 122-5 Купап (використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв), за ст. 130 Купап (відмова від проходження огляду на стан сп'яніння).
Для вилучення пістолета була викликана слідчо-оперативна група.
До цього ми повідомляли, в Одесі чоловік з невідомих причин вирішив повністю роздягтися і вийти на проїжджу частину. Інцидент трапився днями вулиці Богдана Хмельницького.
На опублікованих кадрах можна помітити, що чоловік, на якому немає абсолютно ніякого одягу, крокує посередині проїжджої частини і заважає проїзду автомобілів. Потім один з водіїв, судячи з усього, не оцінив гумору нудиста і вдарив його кулаком у голову. Від удару оголений чоловік одразу ж впав на асфальт і втратив свідомість.
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