У центрі Одеси через проведення робіт по переключенню знову прокладеного водопроводу по вулиці Новощепний ряд багато жителів другу добу сидять без води

У Інфоксводоканалі запевняли, що воду відключать на добу, однак не тут-то було. Сьогодні, 31 липня, люди другу добу очікують водопостачання, яке й досі не відновили.

Коли стало відомо, що ремонт водогону затягується, одеська мерія організувала підвіз води. Пункти роздачі життєво важливого ресурсу заробили з 12 годин дня. Сотні людей вишикувалися з баклажками і пляшками, але як виявилося, вода в цистерні технічна, тобто не придатна для пиття, пишуть місцеві ЗМІ .

Крім того, напір води не надто сильний, щоб наповнити 5-6 літрову флягу, треба почекати.

Одесити обурені і з гнівом коментують те, що відбувається.

«Напишіть про це неподобство, щоб їм соромно було! – розповіла пенсіонерка, яка прийшла набрати води.

До цього ми повідомляли, жителі Одеси, які проживають в центрі міста вишикувалися кілометрові черги з баклажками, тазиками та пляшками, щоб набрати води в бюветних комплексах.

зокрема, ажіотаж спостерігається на Олександрівському проспекті, в Старобазарном і Прохоровському скверах.

Нагадаємо, одеситів залишать без світла в останній день липня: повний список адрес

Як писала Politeka, погоня зі стріляниною сполохала Одесу, на місці багато силовиків: кадри відбувається





