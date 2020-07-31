У центрі Одеси через проведення робіт по переключенню знову прокладеного водопроводу по вулиці Новощепний ряд багато жителів другу добу сидять без води
У Інфоксводоканалі запевняли, що воду відключать на добу, однак не тут-то було. Сьогодні, 31 липня, люди другу добу очікують водопостачання, яке й досі не відновили.
Коли стало відомо, що ремонт водогону затягується, одеська мерія організувала підвіз води. Пункти роздачі життєво важливого ресурсу заробили з 12 годин дня. Сотні людей вишикувалися з баклажками і пляшками, але як виявилося, вода в цистерні технічна, тобто не придатна для пиття, пишуть місцеві
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Крім того, напір води не надто сильний, щоб наповнити 5-6 літрову флягу, треба почекати.
Одесити обурені і з гнівом коментують те, що відбувається.
«Напишіть про це неподобство, щоб їм соромно було! – розповіла пенсіонерка, яка прийшла набрати води.
До цього ми повідомляли, жителі Одеси, які проживають в центрі міста вишикувалися кілометрові черги з баклажками, тазиками та пляшками, щоб набрати води в бюветних комплексах.
зокрема, ажіотаж спостерігається на Олександрівському проспекті, в Старобазарном і Прохоровському скверах.
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