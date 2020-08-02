В Одеській області встановлено сумний рекорд за кількістю заражених китайським вірусом

Тривожні цифри озвучили в РНБО, передає  Politeka.net.

Тільки за останню добу в регіоні виявлено 99 нових випадків інфікування. Таким чином, Одеська область побила всі попередні показники з початку епідемії.

Всього в Одесі і області зареєстровано 3414 випадків китайського захворювання. З них померли 48 пацієнтів (один за останню добу). Також відомо, що 1354 інфікованих людей одужали, 2012  хворіють на даний момент.

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Крім того, 5080 жителів області мають підозри на COVID-19.

Всього по Україні за час пандемії виявлено 72168 випадків, з них 1725 осіб померли, в тому числі 16 - за минулу добу, 39543 пацієнта одужали, 30900 - хворіють.
 

Раніше ми писали, що, за словами фахівців, найбільше людей заражаються вірусом в громадському  транспорті. Громадяни ігнорують маски і соціальну дистанцію, що не сприяє покращенню епідеміологічної обстановки.

Аналогічна ситуація спостерігається і в місцях масового відпочинку людей: на пляжах і в парках.

Також ми повідомляли, що спалах китайського вірусу зафіксували в Інфоксводоканалі.

Прес-секретар водоканалу запевнив, що у хворих не було ніяких симптомів. Позитивні результати показали ПЛР-тести під час планової перевірки в шести співробітників.

Нагадаємо, що вірус розійшовся з новою силою в Одесі, лікарні не справляються: скільки заражених

Як повідомляла Politeka, поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують.