В Одеській області встановлено сумний рекорд за кількістю заражених китайським вірусом
Тривожні цифри озвучили в РНБО, передає Politeka.net.
Тільки за останню добу в регіоні виявлено 99 нових випадків інфікування. Таким чином, Одеська область побила всі попередні показники з початку епідемії.
Всього в Одесі і області зареєстровано 3414 випадків китайського захворювання. З них померли 48 пацієнтів (один за останню добу). Також відомо, що 1354 інфікованих людей одужали, 2012 хворіють на даний момент.
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Крім того, 5080 жителів області мають підозри на COVID-19.
Всього по Україні за час пандемії виявлено 72168 випадків, з них 1725 осіб померли, в тому числі 16 - за минулу добу, 39543 пацієнта одужали, 30900 - хворіють.
Раніше ми писали, що, за словами фахівців, найбільше людей заражаються вірусом в громадському транспорті. Громадяни ігнорують маски і соціальну дистанцію, що не сприяє покращенню епідеміологічної обстановки.
Аналогічна ситуація спостерігається і в місцях масового відпочинку людей: на пляжах і в парках.
Також ми повідомляли, що спалах китайського вірусу зафіксували в Інфоксводоканалі.
Прес-секретар водоканалу запевнив, що у хворих не було ніяких симптомів. Позитивні результати показали ПЛР-тести під час планової перевірки в шести співробітників.
Нагадаємо, що вірус розійшовся з новою силою в Одесі, лікарні не справляються: скільки заражених
Як повідомляла Politeka, поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують.