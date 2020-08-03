Жителі,які проживають в центрі Одеси стали свідками дивної поведінки їхніх сусідів

Вони розповіли, що на вулиці Жуковського, 6 в квартирі на другому поверсі якась подружня пара тримає під замком зграю з 6-7 собак, повідомляє місцеві паблік, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За відомостями очевидців, над тваринами знущаються - їх не вигулюють, вони весь день гавкають і виють. Якщо ж тварини починають гавкати, то їх господарі просто б'ють і матюкають і ці крики, до того ж, чує весь двір.

Сусіди припускають, що собаки сидять голодними, в квартирі побиті вікна, що говорить про маргінальнй способі життя господарів.

Раніше ми повідомляли, в покинутому будинку на околиці села під Одесою був знайдений голодний і змучений пес породи алабай. Бідна тварина було прив'язане на ланцюгу на території занедбаної ферми в Біляївському районі.

Собаку залишили без їжі і води, в жахливих умовах, абсолютно одну. Її врятували від вірної загибелі волонтери і зараз вона перебуває у ветеринарній клініці Одеси.

Також повідомлялося, в Одеській області чоловік на автомобілі ганявся за собакою по вулиці і намагався її задушити.

Інцидент стався днями в місті Подольську.

Очевидець засянл, як водій Volkswagen Passat на великій швидкості збиває вівчарку, однак замість того, щоб зупиниться, він розвертається і знову зачіпає собаку. Після цього неадекватний водій їде.

Нагадаємо, трасу Одеса - Київ завалили сміттям: кричущі кадри

А ще Politeka писала, на трасі Київ-Одеса перекрили рух, відео того, що відбувалося: "Опинилися в полоні"

Також Politeka повідомляла, дамба може не витримати: в Одеській області терміново перекривають важливу дорогу