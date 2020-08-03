Жителям Одеси і гостям міста розповіли, на яких пляжах можна купатися

Так, 27 липня, на пляжах були відібрані проби морської води. Про це повідомляє офіційний сайт міста, передає Politeka.net.

І як з'ясувалося за результатами досліджень, вода на всіх пляжах Одеси відповідає санітарно-гігієнічним і санітарно-біологічним нормам показниками, а значить придатна для купання.

Що стосується питної води в Одеській області, то з нею не все в порядку.

Зокрема, фахівці виявили порушення санітарно-мікробіологічних норм у водопроводі в трьох населених пунктах: Подольську, Сарате, і селі Кам'янка Біляївського району і за санітарно-хімічними показниками в Сараті і селі Приморське в Кілійському районі.

До цього ми писали, що відпочивають на пляжі обурила поведінка туриста.

Очевидці зняли таку картину на одному з одеських пляжів: чоловік, за їхніми словами, приїжджий, стояв біля води і клацав насіння прямо в море.

Користувачі в соцмережах активно коментують поведінку туриста. Більшість називають Побачене "свинством", але виявилися і такі, хто вважав, що нічого погано в цьому немає.

Також ми повідомляли, що в Одесі провели зачистку узбережжя від водоростей.

Тільки протягом одного дня з міського пляжу «Лузанівка» комунальники вивезли близько 200 тонн морської рослинності.

Основну роботу доводилося виконувати вручну майже 20 осіб граблями підтягували рослини з моря до трактора, який збирав водорості ковшем.

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