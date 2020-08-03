В Подільську листоноша придумала спосіб, як нажитися на малозабезпечених сім'ям

Співробітниця пошти цинічно привласнила собі субсидії, які призначалися незаможним. По всій імовірності, жінка вирішила, що їй вони потрібніші і поклала понад 8 тисяч гривень собі в кишеню, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу обласного ГУНП.

Шестеро одержувачів субсидій, які проживають в селі Борщі так і не дочекавшись грошей, звернулися в управління соцзахисту населення.

Там з'ясувалося, що чужі гроші отримала і витратила листоноша.

Жінка підробила підписи одержувачів державної допомоги та звітну відомість, яку в подальшому відправила в управління соцзахисту населення.

Її дії кваліфікували за 1 ч. ч. і 4 ст. 358, а також ч. 1 ст. 191 КК України. За вчинене жінці загрожує до чотирьох років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

До цього ми повідомляли, що в Одесі довгий час промишляло небезпечне угруповання, яке привласнювало чужі квартири, використовуючи підроблені документи.

На днях її затримали поліцейські з участю спецпідрозділу «Корд».

Силовики схопили й закували в наручники шахраїв, які привласнювали житло живих і померлих одиноких громадян, квартири в іпотеку нежитлові приміщення, що належать місту. На їх рахунку понад 10 квартир, загальною вартістю 14 мільйонів гривень.

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