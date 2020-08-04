В Одеську область прибув контрабандний вантаж з Латинської Америки на суму понад 200 мільйонів гривень

Рекордну партію кокаїну вагою 56,4 кілограмів виявили прикордонники разом зі своїми колегами в морському порту «Південний», передає Politeka.net, з посиланням на прес - центр СБУ.

Брикети сховали в бананових контейнерах з Еквадору. У кожного брикету була своя фірмова маркування у вигляді букв і цифр, що вказує на свою приналежність до певного наркодилеру. Всього таких брикетів було 47.

Орієнтовна вартість вилученого "елітного" наркотику, вагою 56,4 кг, на чорному ринку може досягати більше 200 млн гривень".

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 305 ККУ "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів".

В СБУ відзначили, що в 2020 році в цьому порту вже двічі затримували великі партії кокаїну.

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Співробітниця пошти цинічно привласнила собі субсидії, які призначалися незаможним. По всій імовірності, жінка вирішила, що їй вони потрібніші і поклала понад 8 тисяч гривень собі в кишеню.

Шестеро одержувачів субсидій, які проживають в селі Борщі так і не дочекавшись грошей, звернулися в управління соцзахисту населення.

Там з'ясувалося, що чужі гроші отримала і витратила листоноша.

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