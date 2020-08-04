Дві людини загриміли в лікарню після того, як скуштували мідії і креветки на банкеті в ресторані Одеси

Подробиці розповіла прес-служба Держпродпотребслужби в Одеській області, передає Рoliteka.net

Минулого тижня в одеську інфекційну надійшли дві людини з однаковими симптомами кишкової інфекції. У них піднялася температура 38 градусів, почалася нудота, біль у животі та діарея. Вони зізналися, що напередодні були на банкеті в одному з одеських закладів, вживали там морепродукти і після цього їм стало погано. Медики розповіли про те, що трапилося інспекторам з Госпродпотребслужбы.

Фахівці відомства вирушили в заклад, де відбувався бенкет, і знайшли там багато чого цікавого.

Як виявилося, на складі знаходилося десять кілограм замороженого курячого м'яса, 16 кілограм свинини, майже півтора кілограм баранини, шість кілограм замороженого лосося, п'ять кілограм охолоджених мідій, 90 курячих яєць. Всі продукти були без відповідного маркування та необхідної інформації для споживачів про дату виробництва і термін зберігання.

Крім того, у відомстві зазначили, що вони зберігалися на складі без будь-якого контролю температурного режиму, що могло призвести до розмноження патогенних мікроорганізмів і формування токсинів.

У Госпродпотребслужбе зафіксували порушення.

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