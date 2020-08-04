В Одесі поліція продовжує штрафувати за порушення карантинних обмежень
В цей раз постраждали працівниця кафе і власник бару за те, що обслуговували клієнтів без масок. Про це стало відомо із судового реєстру, передає Рoliteka.net.
Перший випадок порушення зафіксували в закладі на Фонтанській дорозі.
Дівчина-офіціантка, проігнорувала карантинні заборони і обслуговувала клієнтів без маски за що і поплатилася. На неї було накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень.
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Ще один випадок помічений в Лузанівці
Там, протокол був складений на власника місцевого бару. Близько опівночі поліцейські помітили, що бармен обслуговував клієнтів без маски. Його чіпати на сталі, а наклали штраф відразу на власника. Тепер підприємцю доведеться розщедриться на 34 тисяч гривень штрафу.
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