В Одесі спалахнув протест проти російських буксирів
Як повідомляють місцеві
Приводом стала поява в Чорноморську двох російських буксирів Topaz N і Diamond N, які мають пряме відношення до "Новоросійського морського порта".
Учасники акції приїхали в Одесу і зібралися під стінами управління Адміністрації морських портів на вулиці на Ланжеронівській, 1.
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Портовики заявляють, що подібні схеми позбавлять українське держпідприємство можливості працювати, у результаті чого вони залишаться без зарплат.
У руках мітингувальники тримали плакати: «Геть російські буксири з порту «Чорноморськ» і «Немає піратам в порту!».
Раніше ми повідомляли, що в Одесі протестували проти дистанційки.
Одесити вважають, таке навчання неповноцінне, призводить до деградації і психологічних проблем. Без очного спілкування діти не можуть повноцінно розвиватися. А ще сидіння за комп'ютером і планшетом сильно псує зір.
Жителі Одеської області також приєдналися до всеукраїнської акції проти віддаленого навчання в школах, яке ввели на тлі пандемії.
Батьки і школярі зібралися днями біля стін місцевої мерії в Ізмаїлі. В руках вони тримали плакати з гаслами: «Проти дистанційного навчання. За школи», «Ми за живу школи», «Діти повинні вчитися в школі». Присутні на мітингу і школярі. На їх велосипедах були прикріплені такі написи: «Ми підемо в школу», «Хочу в школу».
Нагадаємо,"Це злочин": одесити збунтувалися проти дистанційки в школах
Як повідомляла Politeka, на Одещині розгорівся протест через дистанційного навчання
Також Politeka писала, що одесит підірвав мережу зверненням до патріотів, оприлюднене відео