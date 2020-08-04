В Одесі спалахнув протест проти російських буксирів

Як повідомляють місцеві ЗМІ, співробітники морського порту «Чорноморськ» зібралися на мітинг з вимогою відмовитися від російських буксирів, які контролює уряд РФ.

Приводом стала поява в Чорноморську двох російських буксирів Topaz N і Diamond N, які мають пряме відношення до "Новоросійського морського порта".

Учасники акції приїхали в Одесу і зібралися під стінами управління Адміністрації морських портів на вулиці на Ланжеронівській, 1.

Портовики заявляють, що подібні схеми позбавлять українське держпідприємство можливості працювати, у результаті чого вони залишаться без зарплат.

У руках мітингувальники тримали плакати: «Геть російські буксири з порту «Чорноморськ» і «Немає піратам в порту!».

Раніше ми повідомляли, що в Одесі протестували проти дистанційки.

Одесити вважають, таке навчання неповноцінне, призводить до деградації і психологічних проблем. Без очного спілкування діти не можуть повноцінно розвиватися. А ще сидіння за комп'ютером і планшетом сильно псує зір.

Жителі Одеської області також приєдналися до всеукраїнської акції проти віддаленого навчання в школах, яке ввели на тлі пандемії.

Батьки і школярі зібралися днями біля стін місцевої мерії в Ізмаїлі. В руках вони тримали плакати з гаслами: «Проти дистанційного навчання. За школи», «Ми за живу школи», «Діти повинні вчитися в школі». Присутні на мітингу і школярі. На їх велосипедах були прикріплені такі написи: «Ми підемо в школу», «Хочу в школу».

Нагадаємо,"Це злочин": одесити збунтувалися проти дистанційки в школах

Як повідомляла Politeka, на Одещині розгорівся протест через дистанційного навчання

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