Минулого тижня на території Одеської області пропали 27 дітей
Саме стільки заяв про зникнення неповнолітніх було подано до правоохоронних органів за період з 27 липня по 2 серпня поточного року, передає Politeka.net.
У прес-службі ГУНП в Одеській області зазначили, що всі вони були знайдені і повернені батькам.
Крім того, минулого тижня тридцять шість осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.
П'ять осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.
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Нагадаємо, що в Одеській області розшукували безвісти зниклу 13-річну Тетяну Бабенко.
Дівчинка проживає в селі Затишшя в Захарьевском районі вранці, вийшла з оселі та зникла.Була одягнена в біле плаття.
До цього ми повідомляли, що в Одесі поліція розшукує 21-річну дівчину з Вінниці.
Останній раз Сніжана Куцолабська виходила на зв'язок з матір'ю ще в грудні минулого року, а після безслідно зникла.
За деякими відомостями, зникла дівчина може перебувати в Одесі.
Прикмети Сніжани: зріст 165-167 див., худорлявої статури, очі темно-зелені, волосся чорне, до плечей.
Нагадаємо, в Одеській області безслідно зникла зеленоока красуня: поліція повідомила деталі.
Як повідомляла Politeka, діти без вісті пропали під Одесою, поліція піднята по тривозі: фото і прикмети.
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