Що відомо про них

Минулого тижня на території Одеської області пропали 27 дітей

Саме стільки заяв про зникнення неповнолітніх було подано до правоохоронних органів за період з 27 липня по 2 серпня поточного року, передає Politeka.net.

У прес-службі ГУНП в Одеській області зазначили, що всі вони були знайдені і повернені батькам.

Крім того, минулого тижня тридцять шість осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

П'ять осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

Нагадаємо, що в Одеській області розшукували безвісти зниклу 13-річну Тетяну Бабенко.

Дівчинка проживає в селі Затишшя в Захарьевском районі вранці, вийшла з оселі та зникла.Була одягнена в біле плаття.

До цього ми повідомляли, що в Одесі поліція розшукує 21-річну дівчину з Вінниці.

Останній раз Сніжана Куцолабська виходила на зв'язок з матір'ю ще в грудні минулого року, а після безслідно зникла.

За деякими відомостями, зникла дівчина може перебувати в Одесі.

Прикмети Сніжани: зріст 165-167 див., худорлявої статури, очі темно-зелені, волосся чорне, до плечей.

Нагадаємо, в Одеській області безслідно зникла зеленоока красуня: поліція повідомила деталі.

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