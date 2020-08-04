Тепер йому робитимуть операцію

В одному з сіл Одеської області 16-річного хлопця паралізувало після невдалого стрибка

Трагічний інцидент з підлітком стався, коли він відпочивав з компанією друзів на місцевому ставку в Подільському районі.

Як повідомили в поліції, хлопець вирішив стрибнути у воду, коли не розрахував глибину ставка і вдарився головою об дно.

Друзі витягли потерпілого та надали йому першу медичну допомогу, викликали швидку, однак наразі підліток перебуває в дуже важкому стані.

Він отримав забій спинного мозку і дисфункцію кінцівок і тепер йому належить дуже складна операція.

До цього ми повідомляли, що в Одеській області собака великої породи напав на дитину, в результаті чого його відвезли до лікарні з рваними ранами голови

Інцидент трапився днями в селі Удобне Білгород-Дністровського району.

6-річний хлопчик з батьками приїхав з обласного центру до родичів у село. Поки дорослі займалися своїми справами, їх діти гуляла в саду, де була прив'язана німецька вівчарка. Постраждалий кинув у бік собаки дитячу лопатку, а коли підійшов забрати її — пес вкусив хлопчика.

Дитину відвезли до лікарні з рваними ранами голови.

За словами медиків, ніяких погроз його життю і здоров'ю немає.

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