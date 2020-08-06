В Одесі вдарили ножем у серце бійця Нацгвардії

Бійка сталася вночі 2 серпня в сквері біля Старосінної площі, повідомили в прес-службі Національної поліції в Одеській області, передавати Politeka.net.

За словами правоохоронців, 29-річний чоловік попросив цигарку у 20-річного хлопця, який відпочивав у компанії друзів. Почувши відмову, він спровокував конфлікт, вдарив опонента ножем у груди і втік.

Потерпілого забрали в реанімацію, зараз його життю нічого не загрожує. Зловмисника розшукали та затримали. За замах на умисне вбивство йому загрожує до 15 років в'язниці.

За інформацією одеських ЗМІ, постраждалим виявився боєць Одеської 11-ї бригади Нацгвардії.

До цього ми писали, в автомобіль Одеського антикорупціонера кинули гранати.

Напад стався вночі, 3 серпня, біля спортивного комплексу «Краян». Невідомі кинули дві гранати, коли голова відокремленого підрозділу «міжнародної антикорупційної Асамблеї» в Одеській області Анатолій Коломієць сідав в автомобіль.

Антикорупціонер Коломієць відкрив вогонь у відповідь по нападниках, але вони встигли сховатися.

На місце події була викликана поліція, яка знайшла ще одну гранату.

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