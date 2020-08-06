В Одесі дівчина з невідомих причин вибігала на проїжджу частину і кидалася під колеса автомобілів

Її помітили днями на вулиці Степова кут Мельницької. Момент вдалося зафіксувати на відео, яке потрапило в мережу, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як розповіли очевидці, учасником неприємного інциденту став водій мікроавтобуса. Коли він їхав по дорозі, то раптово під колеса його транспортного засобу кинулася дівчина, яка була в неадекватному стані. Аварії вдалося дивом уникнути лише завдяки тому, що мікроавтобус рухався з малою швидкістю.

"Неадекватна подруга кидається під маршрутки на вул.Степова кут Мельницькій", - прокоментували в мережі.

До цього ми писали, в Одесі оголений чоловік гуляв по проїжджій частині і заважав проїзду автомобілів.

Його помітили на вулиці Богдана Хмельницького.

На опублікованих кадрах можна помітити, що чоловік, на якому немає абсолютно ніякого одягу, крокує посередині проїжджої частини і заважає проїзду автомобілів. Потім один з водіїв, судячи з усього, не оцінив гумору нудиста і вдарив його кулаком в голову. Від удару оголений чоловік відразу ж впав на асфальт і втратив свідомість.

Нагадаємо, що спека до +36 і зливи з градом: синоптики попередили, в які дні чекати сюрпризів в Одесі

А ще Politeka писала, що відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео

Також Politeka повідомляла, що на одеситів відкрили полювання прямо на пляжі: "поки заходять в море"