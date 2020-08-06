В Одеській області зафіксовано новий антирекорд за кількістю інфікованих і загиблих від китайського вірусу

Тільки за одну добу в регіоні виявлено 109 нових хворих на COVID-19, а від ускладнень, викликаних цим вірусом померли 9 пацієнтів. Про це повідомили в прес-службі Одеської ОДА, передає Politeka.net

Всього з початку епідемії на Одещині захворіли 3748 осіб, під підозрою знаходиться 5512 жителя. За весь період померли 62 пацієнта.

Медики пояснюють такий сплеск хворих тим, що люди нехтують карантинними обмеженнями і збільшенням кількості проведених тестів.

Зазначимо, що через сплеск захворюваності в Одесі стали готувати Додаткові лікарні, які прийматимуть заражених.

Тепер пацієнтів з підозрою на інфекцію будуть доставляти в міську лікарню № 5 на Лідерсовському бульварі. Там вже розгорнули додаткове відділення, розповіла директор міськздраву Олена Якименко.

Вона зазначила, що в додатковому відділенні розмістять 120 ліжок, у тому числі 24 — це будуть реанімаційні ліжка.

По Україні зафіксовано 76 808 (+1 318 за добу) випадків зараження. 1 819 (+31) осіб померло, 42 524 (+997) одужало.

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