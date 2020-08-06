У мережі з'явилося відео, як літня одеситка влаштувала пожежу в під'їзді будинку

Відповідні кадри оприлюднили в місцевому пабліку "Підслухано Одеса", передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Подія трапилася в одному з будинків на вулиці Пантелеймонівській, 64, навпроти залізничного вокзалу.

Як розповіли очевидці, напередодні у пенсіонерки був конфлікт з сусідами через сміття.

Жінка обурювалася через залишене в парадній сміття і погрожувала його підпалити.

"Вона часто п'є, і в ці моменти може витворяти багато. Сміття їй заважало, хоча на ранок його обіцяли винести, але вона говорила при всіх, погрожувала його спалити. До цього пожежа була три тижні тому, вона була тверезою, чекала поки розгориться, а потім почала будити, і то не всіх», - розповіли мешканці.

Раніше ми повідомляли, в Одесі спалахнуло дві пожежі - в кіоску, з приготування шаурми, а також на ринку.

Так, в ніч на 30 липня на спецлінію «101» надійшов виклик про те, що на вулиці Краснова горить торговий павільйон, в якому готують і продають шаурму.

Прибулі рятувальники ліквідували пожежу протягом декількох хвилин. Загиблих і постраждалих немає.

Ще одна НП сталася на оптовому ринку на проспекті Небесної Сотні. Там загорівся оптовий павільйон.

За інформацією рятувальників, вогонь поширився на площу 10 квадратних метрів і був ліквідований об 11:35.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, що спека до +36 і зливи з градом: синоптики попередили, в які дні чекати сюрпризів в Одесі

А ще Politeka писала, що відпочиваючих налякали величезні медузи на пляжах Одеси, відео

Також Politeka повідомляла, що на одеситів відкрили полювання прямо на пляжі: "поки заходять в море"