У мережі показали, що відбувається за стінами Одеської інфекційної лікарні під час епідемії китайського вірусу

Кадри були зроблені в перших числах серпня. Їх оприлюднила прес-служба міської ради, передає Politeka.net(Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На записі видно лікарі в повній хімзахисту і забиті пацієнтами палати. Також показано, як хворим ставлять крапельниці і підключають до кисню, а у дворі лікарні помітна колона швидких, з 11 машин, які доставляють нових пацієнтів.

За словами медиків, вони розраховували, що епідемія піде на спад і все закінчиться через пару місяців, але, на жаль, ситуація погіршується з кожним днем.

"Думали, що влітку піде на спад і це все закінчиться. Але це не закінчується, як і в усьому світі. Нам дуже шкода, ми продовжуємо працювати. Просимо жителів міста дотримуватися масочний режим, якщо захворіли-залишатися вдома. Кожен день продовжують надходити хворі. Ми можемо просто не поміститися. Виписуємо 7-8 осіб, а 10 надходить», — заявила завідуюча відділенням любов Бошкова.

Відзначимо, в МОЗ повідомили про те, що Одеська область не готова до ослаблення карантину. Тим більше після того, як показник динаміки зростання випадків covid-19 склав більше 10%. До кінця літа в Одесі може подвоїтися число хворих, тому в місті стали готувати резервні лікарні, які будуть приймати заражених.

Тепер пацієнтів з підозрою на інфекцію будуть доставляти в міську лікарню № 5 на Лідерсовському бульварі. Там вже розгорнули додаткове відділення, розповіла директор міськздраву Олена Якименко.

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