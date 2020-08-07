Одеса опинилася на першому місці серед міст України по злочинності
Зокрема, днями був оприлюднений рейтинг найбільш кримінальних міст Європи, передає Politeka.net, з посиланням на дані Numbeo.
У цьому списку Одеса зайняла 11 позицію через високий рівень злочинності в місті: крадіжок з автомобілів, грабежів і вандалізму. До того ж, Одеса вирвалася в лідери через рівень корупції.
Звернемо увагу, що в топ 30 потрапили ще три українських міста – Дніпро (14-е місце), Харків (24-е) і Київ (30-е), проте лідируючі позиції опинилися у Одеси.
ПриватБанк кардинально змінив правила зняття готівки, банкомати більше не потрібні: "Досить просто..."
Трагедія потрясла "Квартал 95", Кошовий втратив рідну людину: "розбився в ДТП перед..."
Високі бали ЗНО-2020 не допоможуть, мрії на вступ обвалилися в останній момент: "Більше 30% абітурієнтів..."
Екс-чоловіка Наташі Корольової Ніколаєва підкосилаамнезія, не дізнається: "Алла Пугачова?"
У трійку лідерів кримінальних міст Європи потрапили Бірмінгем, Бретфорд і Манчестер. Це всі міста у Великобританії.
Раніше ми повідомляли, на пляжах Одеси почастішали випадки крадіжок особистих речей
Новий інцидент стався днями в Отраді.
Поки 19-річний одесит купався в морі, зловмисник скористався сприятливим моментом, забрав з підстилки хлопця рюкзак з гаджетами, документами і грошима і швидко пішов, не підозрюючи, що потрапив у поле зору співробітників поліції.
Побачивши копів, грабіжник почав тікати, проте його затримали і доставили в територіальний відділ поліції.
Зловмисником виявився 31-річний житель Овідіопольського району, який має судимості за розбій та крадіжки.
При ньому знайшли вкрадене і повернули власнику. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, порушнику загрожує до п'яти років в'язниці.
Нагадаємо, що спека вичавить соки з одеситів: синоптики попередили про аномальну погоду 7 серпня
А ще Politeka писала, що відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео
Також Politeka повідомляла, що на одеситів відкрили полювання прямо на пляжі: "поки заходять в море"