Одеса опинилася на першому місці серед міст України по злочинності

Зокрема, днями був оприлюднений рейтинг найбільш кримінальних міст Європи, передає Politeka.net, з посиланням на дані Numbeo.

У цьому списку Одеса зайняла 11 позицію через високий рівень злочинності в місті: крадіжок з автомобілів, грабежів і вандалізму. До того ж, Одеса вирвалася в лідери через рівень корупції.

Звернемо увагу, що в топ 30 потрапили ще три українських міста – Дніпро (14-е місце), Харків (24-е) і Київ (30-е), проте лідируючі позиції опинилися у Одеси.

У трійку лідерів кримінальних міст Європи потрапили Бірмінгем, Бретфорд і Манчестер. Це всі міста у Великобританії.

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Новий інцидент стався днями в Отраді.

Поки 19-річний одесит купався в морі, зловмисник скористався сприятливим моментом, забрав з підстилки хлопця рюкзак з гаджетами, документами і грошима і швидко пішов, не підозрюючи, що потрапив у поле зору співробітників поліції.

Побачивши копів, грабіжник почав тікати, проте його затримали і доставили в територіальний відділ поліції.

Зловмисником виявився 31-річний житель Овідіопольського району, який має судимості за розбій та крадіжки.

При ньому знайшли вкрадене і повернули власнику. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, порушнику загрожує до п'яти років в'язниці.

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