В Одесі судили капітана затонулого танкера " Делфі»

Як повідомляє видання « Думська ", у четвер, 6 серпня Приморський суд Одеси виніс вирок капітану, призначивши йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Однак було враховано, що підсудний повністю визнав свою провину і активно сприяв слідству. В результаті чоловіка звільнили від відбування покарання, призначивши випробувальний термін в один рік.

За даними видання, капітана звинувачували в порушенні правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту, що призвело до аварійного результату.

Нагадаємо, що НП з танкером "Делфі" сталося в листопаді минулого року.

Під час шторму судно затонуло біля пляжу "Дельфін", повільно дрейфувало, поки не сіло на мілину. За даними ЗМІ, танкер "Делфі" міг бути задіяний у контрабанді нафти. Після корабельної аварії вміст нафтопродуктів в акваторії перевищив норму в 157 разів.

Після невдалих спроб підняти багатостраждальний танкер "Делфі", тепер його подумують розпиляти.

Зокрема, одеський губернатор Максим Куций зазначив, що зараз над цим питанням працює експертна рада з представників конструкторських бюро і науково-дослідних інститутів.

«Ми не виключаємо можливості розпилу судна і прибирання його частинами. Екологічна інспекція стверджує, що в такому випадку будуть негативні екологічні наслідки, але є думка (ми його перевіряємо), що якщо судно ми будемо піднімати з мілини і транспортувати, то забруднення буде не менше, якщо його поріжуть, - розповів Куций.

До слова, розпиляти судно хотів і судновласник, але проти цього виступала мерія і екологічна інспекція.

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