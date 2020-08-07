У Чорноморські 86-річній жінці підкинули трьох малолітніх дітей

Про складну ситуацію, в яку потрапила колишня вчителька, а нині пенсіонерка Раїса Юхимівна повідомляється в сюжеті місцевого видання "04868", передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Минулого місяця до неї додому прийшла незнайома жінка, привела трьох правнуків і попросила їх прихистити. Старшій дівчинці 9 років, середній – 4 роки і молодшій дитині всього 2.5 року. Жінка розповіла пенсіонерці, що її внучку (мати трьох дітей) вигнала з дому господиня і тепер їм ніде жити. Але як з'ясувалося пізніше, горе-мама просто обманним шляхом підкинула бабусі трьох правнуків.

Літня жінка зазначила, що їй привели дітей в чому були – в трусиках і футболках. Пізніше мати передала бабусі 500 гривень, проте гроші вже давно закінчилися.

"Дітьми ніхто не займався, вони не доглянуті, старша Ганнуся фактично замінила молодшим братику і сестричці маму, стежила за ними, годувала і купала. І продовжує допомагати", - каже Раїса Юхимівна.

Тепер пенсіонерка з дітьми змушена тулиться в маленькій однокімнатній квартирі, в якій, до всього іншого, живе ще її 18-річний онук. Він спить на кухні на підлозі, а діти на єдиному ліжку.

"Мені дуже важко, діти маленькі, я не встигаю, за ними потрібен догляд. Внучці я додзвониться не можу», - поскаржилася пенсіонерка.

"Наближається 90 років, я сердечниця і в будь-який момент зі мною може що - небудь трапиться», - додала вона.

У висновку жінка зазначила, що зверталася до відповідних органів. Двічі до неї приїжджала поліція. Однак ніяких реальних дій за цим не послідувало.

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