У центрі Одеси на дорозі провалилася бетономішалка

НП сталася в п'ятницю, 7 серпня, на Деволановском узвозі. Кадри розмістили очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На відео видно, що автомобіль провалився заднім правим колесом, яке буквально пішло під зесмлю. Під ним-яма, глибиною приблизно два метри. З неї йшов пар, по всій видимості, внизу проходить колектор.

Водій за допомогою працівників намагався витягнути машину, однак безрезультатно.

На місці події також помічена патрульна поліція.

За словами очевидців, в результаті події ніхто не постраждав. У машини пошкоджена задня вісь.

Звернемо увагу, що Колектор на Деволанівському узвозі давно знаходиться в аварійному стані. Через це під час злив затоплює спуск, а разом з ним і митну площу. Дірки в бруківці йдуть в колектор зяють на спуску вже не перший рік.

Раніше ми повідомляли, автомобіль-цистерна провалився задніми колесами під асфальт в Аркадії і заблокував в'їзд відпочиваючим.

НП сталася в понеділок ввечері на вулиці Каманіна, кут Аркадійського провулка.

Тиждень тому тут почав провалюватися асфальт, але міська влада не поспішала звертати увагу на проблему.

Gepostet von Олег Михайлик am Freitag, 7. August 2020

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