У центрі Одеси на дорозі провалилася бетономішалка
НП сталася в п'ятницю, 7 серпня, на Деволановском узвозі. Кадри розмістили очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На відео видно, що автомобіль провалився заднім правим колесом, яке буквально пішло під зесмлю. Під ним-яма, глибиною приблизно два метри. З неї йшов пар, по всій видимості, внизу проходить колектор.
Водій за допомогою працівників намагався витягнути машину, однак безрезультатно.
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На місці події також помічена патрульна поліція.
За словами очевидців, в результаті події ніхто не постраждав. У машини пошкоджена задня вісь.
Звернемо увагу, що Колектор на Деволанівському узвозі давно знаходиться в аварійному стані. Через це під час злив затоплює спуск, а разом з ним і митну площу. Дірки в бруківці йдуть в колектор зяють на спуску вже не перший рік.
Раніше ми повідомляли, автомобіль-цистерна провалився задніми колесами під асфальт в Аркадії і заблокував в'їзд відпочиваючим.
НП сталася в понеділок ввечері на вулиці Каманіна, кут Аркадійського провулка.
Тиждень тому тут почав провалюватися асфальт, але міська влада не поспішала звертати увагу на проблему.
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