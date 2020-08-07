Потужна стихія, яка обрушилася на Одещину, накоїла багато бід у заповідній зоні
Про трагічну подію, яку зафіксували у Національному природному парку "Тузлівські лимани" розповів відомий еколог Іван Русєв на своїй сторінці у Фейсбук, передавати Politeka.net
Русєв зазначив, що всьому виною виявилася потужна злива з градом.
В результаті негоди загинули 11 лелек, 32 кулика чибіса, 10 Куликів Фіфі, 3 сизоворонки, сотні шпаків і десятки інших птахів.
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"Число загиблих птахів тільки на маленькій ділянці заплави річки Хаджидер склало не менше 300", - повідомив еколог.
"Один з двох лелек, якого підібрала місцева мешканка Олена, вижив. Однак, він осліп від ударів градин і у нього трохи порушена координація. Птах дуже довірлива і навіть не намагається літати. Їсть насилу. Ми назвали його Робінзоном і забрали з собою. Зараз Робінзон на реабілітації", - додав Русєв.
Користувачі в соціальних мережах шкодують про те, що трапилося.
"Дуже шкода таких красивих птахів!", "Люди, Бережіть природу! Наше багатство, щоб потім не довелося вивчати місцеву флору і фауну по картинках!", "Як шкода птахів.. Навіть не думала, що вони гинуть від граду», «як шкода наших пернатих. Вони не захищені від природних катастроф", - пишуть люди.
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