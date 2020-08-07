Вже зараз рух ускладнений

На в'їзді в Одесу обмежили рух через величезний потік туристів, які бажають провести вихідні на морі

Як передає Politeka.net, про це повідомили в облуправлінні патрульної поліції.

Зокрема, в районі мосту через Хаджибейський лиман було обмежено рух транспорту.

"Для комфортної подорожі водіям наступних в курортні міста на півдні Одеської області рекомендуємо здійснювати об'їзд зазначеної ділянки дороги відповідно до схеми об'їзду, – повідомили в патрульній поліції.

Схема об'їзду передбачає рух по дорозі Т-16-18 через роздільну, Степанівку, і у Кучургана поворот на трасу М-16 з виїздом на Одесу.

Кадрами величезної пробки очевидці діляться в соцмережах.

Раніше стало відомо, яка погода очікує одеситів і гостей міста в останній місяць літа.

Згідно з даними синоптиків Gismeteo, до середини серпня в місті переважатиме спекотна і посушлива погода, а з середини місяця в місто прийде похолодання, проте ненадовго. З 19 серпня температура повітря значно опуститися і коливатиметься в межах +18+24 градусів.

Вже з 25 серпня спека почне повертати колишні позиції в Одесі, і температура повітря почне зростати.

Також згідно з прогнозом Gismeteo в Одесі переважатиме посушлива погода. Дощі очікуються протягом 5 днів.

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