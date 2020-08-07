На в'їзді в Одесу обмежили рух через величезний потік туристів, які бажають провести вихідні на морі
Як передає Politeka.net, про це повідомили в облуправлінні патрульної поліції.
Зокрема, в районі мосту через Хаджибейський лиман було обмежено рух транспорту.
"Для комфортної подорожі водіям наступних в курортні міста на півдні Одеської області рекомендуємо здійснювати об'їзд зазначеної ділянки дороги відповідно до схеми об'їзду, – повідомили в патрульній поліції.
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Схема об'їзду передбачає рух по дорозі Т-16-18 через роздільну, Степанівку, і у Кучургана поворот на трасу М-16 з виїздом на Одесу.
Кадрами величезної пробки очевидці діляться в соцмережах.
Раніше стало відомо, яка погода очікує одеситів і гостей міста в останній місяць літа.
Згідно з даними синоптиків Gismeteo, до середини серпня в місті переважатиме спекотна і посушлива погода, а з середини місяця в місто прийде похолодання, проте ненадовго. З 19 серпня температура повітря значно опуститися і коливатиметься в межах +18+24 градусів.
Вже з 25 серпня спека почне повертати колишні позиції в Одесі, і температура повітря почне зростати.
Також згідно з прогнозом Gismeteo в Одесі переважатиме посушлива погода. Дощі очікуються протягом 5 днів.
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