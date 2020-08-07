Небувала цього літа спека прийде на вихідні в Одесу

Як передає Politeka.net, з новим прогнозом погоди жителів Одеси та гостей міста ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Згідно з прогнозом, в суботу, 8 серпня, ранок в Одесі буде безхмарним, і до кінця дня небо залишатиметься ясним. Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 21-23 °С, вдень 32-34 °С.

Температура морської води ще більше потеплішає і складе 23-24 градуси.

В Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 18-23 °C, вдень 31-36 °C.

На автошляхах області видимість хороша.

У неділю, 9 серпня, в Одесі ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається до самого вечора. Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 17-22 °C, вдень 29-34 °C.

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Про трагічну подію, яку зафіксували в Національному природному парку "Тузлівські лимани" розповів відомий еколог Іван Русєв.

Русєв зазначив, що всьому виною виявилася потужна злива з градом.

В результаті негоди загинули 11 лелек, 32 кулика чибіса, 10 куликів Фіфі, 3 сизоворонки, сотні шпаків і десятки інших птахів.

"Число загиблих птахів тільки на маленькій ділянці заплави річки Хаджидер склало не менше 300", - повідомив еколог.

"Один з двох лелек, яких підібрала місцева мешканка Олена, вижив. Однак, він осліп від ударів градин і у нього трохи порушена координація. Птах дуже довірлива і навіть не намагається літати. Їсть насилу. Ми назвали його Робінзоном і забрали з собою. Зараз Робінзон на реабілітації", - додав Русєв.

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