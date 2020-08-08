У мережі розповіли про можливі причини трагедії з туристами, які потонули на курорті в Одеській області

Нагадаємо, що днями стало відомо про загибель подружньої пари, яка втунула в море на курорті "Катранка" Татарбунарського району.

Чоловік з дружиною відпочивали у великій компанії, а потім пішли удвох купатися в морі. Дівчину намагалися врятувати, але вона померла в лікарні, а тіло чоловіка рятувальники виявили наступного дня.

За словами очевидців, трагедії в цьому місці траплялися і раніше. Вони відзначають, що всьому виною відбійна течія, пише ТСН .

"Моя думка така, що там вимило течією перепад глибин, і невеликий шторм створив сильну зворотну течію. Там треба бути обережним, а краще взагалі обходити", – розповів Олексій Левченко, який брав участь у рятувальній операції.

Крім того, інші відпочиваючі поскаржилися, що пляж на Катранці не обладнаний медпунктом і рятувальною вишкою, тому плавати там небезпечно.

"Ті хто, їде відпочивати в Катранку, повинні розуміти, що курорт відносно малолюдний, і інфраструктура знаходиться в зародковому стані... Якщо щось трапиться, то сподіватися потрібно тільки на себе і оточуючих", – розповів Євген Ярославський.

Ще один очевидець трагедії попередив всіх відпочиваючих, що в шторм купатися дуже небезпечно.

"Заходячи в невелику затоку поруч з прірвою, течія відбивається від берега і йде в море. А поруч-течія з прірви, вони з'єднуються, і посилюється загальний ефект. Якщо з прірви течії немає, можна вигребти. Якщо шторм невеликий - також не страшно я ходив сто разів. Але якщо з прірви сильна течія-там і в спокійну погоду складно пройти", - запевнив він.

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