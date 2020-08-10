Сім'я фермерів вирощує гігантські салатні перці на півдні Одеської області

Їхніми досягненнями похвалилися у Facebook-спільноті український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва, передає Politeka.net.

Відзначається, що вага одного овоча становить 450 грам. Їх вирощують у селі Новосільське, яке знаходиться під Ізмаїлом.

"Денис і Евеліна Панта в цьому регіоні єдині, хто взявся вирощувати кубовидний перець. Жовтий, Помаранчевий, Червоний. Збір врожаю з серпня по листопад включно", - йдеться в публікації.

Раніше ми повідомляли, що в Дністровському лимані на території Одеської області рибалка виловив величезного коропа.

Велика риба важила 17 кг 250 г.

Її рибалка-любитель з міста Білгород-Дністровського Олег Стрельченко зловив у місцевому Лимані, проте де саме не зізнається. Він лише розповів, що цілу годину намагався витягнути коропа з води. Йому довелося лізти у воду з підсаком. Також рибалка розповів, що найбільше переживав, що не витримають Волосінь і гачок, які явно не були розраховані на такий улов.

Також повідомлялося, що цього тижня в Одесі та області поллє дощ.

За прогнозами синоптиків, весь тиждень господарюватимуть атмосферні фронти і антициклони. Погода буде то спекотною, то дощовою.

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