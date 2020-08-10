Сім'я фермерів вирощує гігантські салатні перці на півдні Одеської області
Їхніми досягненнями похвалилися у Facebook-спільноті український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва, передає Politeka.net.
Відзначається, що вага одного овоча становить 450 грам. Їх вирощують у селі Новосільське, яке знаходиться під Ізмаїлом.
"Денис і Евеліна Панта в цьому регіоні єдині, хто взявся вирощувати кубовидний перець. Жовтий, Помаранчевий, Червоний. Збір врожаю з серпня по листопад включно", - йдеться в публікації.
Чарівна дочка Пугачової приголомшила реакцією на заспаного Галкіна: "Коли підросте, буде…"
Налякана хворобою Заворотнюк вийшла на зв'язок і звернулася з проханням: "все-таки..."
Російська Кардашьян без білизни перевершила саму себе в сукні з екстремальними розрізами: "Нереально гаряче"
Пенсії злетять після підвищення мінімалки, нові суми і коли чекати грошей: "підвищать двічі"
Раніше ми повідомляли, що в Дністровському лимані на території Одеської області рибалка виловив величезного коропа.
Велика риба важила 17 кг 250 г.
Її рибалка-любитель з міста Білгород-Дністровського Олег Стрельченко зловив у місцевому Лимані, проте де саме не зізнається. Він лише розповів, що цілу годину намагався витягнути коропа з води. Йому довелося лізти у воду з підсаком. Також рибалка розповів, що найбільше переживав, що не витримають Волосінь і гачок, які явно не були розраховані на такий улов.
Також повідомлялося, що цього тижня в Одесі та області поллє дощ.
За прогнозами синоптиків, весь тиждень господарюватимуть атмосферні фронти і антициклони. Погода буде то спекотною, то дощовою.
Нагадаємо, що туристи застрягли в пробках на в'їзді в Одесу, вжито термінових заходів: подробиці
А ще Politeka писала, що спека до +36 і зливи з градом: синоптики попередили, в які дні чекати сюрпризів в Одесі
Також Politeka повідомляла, що погода підготувала особливий сюрприз одеситам, синоптики видали прогноз: "п'ять днів дощі"