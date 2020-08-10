В Одеській області поліція і родичі шукають безслідно зниклих людей

Так, в розшук оголошені два пенсіонери і 14-річна дівчинка. Про це стало відомо виданню Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції області.

У Подільську Одеської області зникла 14-річна Євгенія Драган. Відомо, що 7 серпня близько 14 години вийшла з дому і досі не повернулася.

На вигляд зникла виглядає на 16-17 років, зріст близько 165 см, Середня статура, довге темне волосся.

Євгенія була одягнена в чорну спідницю, футболку, кросівки.

З будь-якою інформацією про зниклу прохання телефонувати до Подільського відділу поліції за телефонами: (04862) 4-20-20, (04862) 4-20-21, (050) 554-20-20 або "102".

Також у поліції повідомили, що зник літній чоловік.

6 серпня з дачі д/к Чайка селі Алтестово вийшов 82-річний Юрій Матієнко. Чоловік повинен був їхати додому в Одесу, але так і не приїхав.

"Був одягнений у сірі штани, темну сорочку в смужку, курточку бежеву. Сивий, над верхньою губою невеликий шрам. З собою мав чорний невеликий пакет з ключами", - йдеться в повідомленні.

За словами родичів, він часто втрачав речі, забував деякі події.

"Всіх, кому що-небудь відомо про те, де може перебувати зниклий чоловік, просять телефонувати в Усатовський відділ поліції за телефонами (048) 52-257-71, (048) 779-46-62 або «102», - закликали в поліції.

Ще один пенсіонер зник днями в Одесі.

Як стало відомо, 83-річний Ян Врублевський вийшов з дому 7 серпня в Суворовському районі і досі не повернувся. Чоловік страждає втратою пам'яті.

Прикмети: на вигляд 80-85 років, зріст 175-179 см, коротке сиве волосся, сірі очі, Середня статура.

Був одягнений у сіру сорочку з короткими рукавами, сірі шорти і білі тапочки.

Всіх, кому що-небудь відомо про те, де може перебувати зниклий чоловік, просять дзвонити в Суворовський відділ поліції за телефонами (048) 779-48-36, (063) 64-22-955, (066) 537-81-89 або "102".

Нагадавши, в Одеській області безслідно зникла зеленоока красуня: поліція повідомила деталі.

Як повідомляла Politeka, діти безвісти пропали під Одесою, поліція піднята по тривозі: фото і прикмети.

Також Politeka писала, що молодий одесит зник за дивних обставин, поліція збилася з ніг: фото і прикмети