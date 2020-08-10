У мережі показали величезне скупчення автомобілів з туристами на виїзді з Одеси

Після вихідних відпочиваючі різко поспішили додому, внаслідок чого На виїзді з Одеси в напрямку Києва через міст Хаджибеївського лиману утворилася багатокілометрова черга автомобілів.

Відповідне відео оприлюднили в мережі, передає Politeka.net.

Однією з причин затору стало обмеження руху через цю ділянку через ремонт мосту. До вихідних поліція повідомляла про те, що рух через міст буде утруднено і краще вибрати дорогу в об'їзд.

До цього ми повідомляли, що в прес-службі патрульної поліції Одеської області попереджали, що на вихідні 8 і 9 серпня діятиме обмеження через міст Хаджибейського лиману на трасі Київ-Одеса.

Причина-велика кількість автомобілів, які їдуть у бік Одеси, через що утворюються затори. Щоб знизити навантаження транспорту, патрульні здійснюватимуть реверсивне регулювання руху.

Легковим автомобілям, які їдуть до Одеси, рекомендували вибирати об'їзний шлях через Єреміївку. Карту в поліції надали.

Раніше ми показували величезну пробку з автомобілів на під'їзді до Одеси.

До кінця літа залишилося всього три тижні тому багато українців з усіх областей поспішають відпочити на одеських курортах. У зв'язку з цим пробка з автомобілів з туристами розтягнулася на багато кілометрів.

Нагадаємо, що туристи застрягли в пробках на в'їзді в Одесу, вжито термінових заходів: подробиці

А ще Politeka писала, що спека до +36 і зливи з градом: синоптики попередили, в які дні чекати сюрпризів в Одесі

Також Politeka повідомляла, що погода підготувала особливий сюрприз одеситам, синоптики видали прогноз: "п'ять днів дощі"