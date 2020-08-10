В Одесі мітингують представники Нацкорпусу на захист української мови

Як повідомляють місцеві ЗМІ , у понеділок, 10 серпня під стінами Одеської ОДА одночасно зібралися кілька акцій протесту.

Перший мітинг проводять представники партії "Національний корпус". Її голова Сергій Варламов розповів, що сьогодні, депутати від ОПЗЖ планують винести на голосування «мовне питання». Після переговорів ініціативна група "Нацкорпусу" була допущена всередину.

Другий пікет організували представники гаражного кооперативу. Власників гаражів попросили звільнити територію і на їх місці КП "Міжнародний аеропорт Одеса" збирається зводити перон комплекс. Людям вже відключили електрику.

«Ми просимо депутатів обласної ради підтримати нас. За всіма документами земля належить міській громаді, і ніякого відношення вона не має до аеропорту», - заявляють протестувальники.

За даними місцевих ЗМІ, питання гаражних кооперативів депутати пообіцяли розглянути пізніше.

До цього ми вже писали, що власники гаражів категорично не згодні з рішенням про знесення і вже не раз перекривали дорогу.

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