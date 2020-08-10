В Одеській області водій накинувся на поліцейських, побив і покусав їх

Таким неадекватним чином він намагався піти від покарання за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та проїзд на червоне світло світлофора. Про це розповіли в прес-службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net

Інцидент мав місце на вихідних у селищі Таїрове.

Поліцейські розповіли, що помітили, як автомобіль «Фіат» поїхав на червоне світло, і наказали водієві зупинитися. У відповідь той, навпаки, додав газу, але вже через кілька метрів не впорався з керуванням і в'їхав у бетонну огорожу. Побачивши, що патрульні прямують до нього, чоловік спробував втекти. А коли його наздогнали-став кусати поліцейських за руки і бити в обличчя кулаками.

Дебошира доставили в Овідіопольський відділ поліції. Як виявилося, вміст алкоголю в крові любителя кусатися в кілька разів перевищував норму.

Чоловікові повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, керуванні автомобілем у нетверезому стані та насильстві щодо поліцейських. Зараз він перебуває під вартою, але може вийти на свободу, якщо заплатить 35 тис.грн застави.

Якщо провина водія буде доведена, йому загрожує в'язниця або обмеження волі на строк до 5 років.

Нагадавши, в Одеській області безвісти зникли два пенсіонери і дівчинка: як вони виглядають, фото

Як повідомляла Politeka, згубне місце: подробиці нової трагедії на курорті під Одесою, " ті ,хто їде повинні розуміти..."

Також Politeka писала, що п'яний "полковник" катався по пляжу в Одесі: "погрожував ксивою і кричав", з'явилося відео