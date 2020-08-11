У вівторок, 11 серпня, жителів Одеси і передмістя чекає масштабне відключення єлектрики

Як повідомила компанія "Одесаобленерго" світло відключать в Приморському, Суворовському, Київському, а також Малиновському районах.

Будуть знеструмлені кілька тисяч житлових будинків, переважно в приватному секторі і на околицях, а також в передмісті Одеси, передає Politeka.net.

1-й Амурський провулок

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18

З 09:00 до 19:00

1-й Східний провулок

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9Г, 11А, 14А, 3а, 9А, 13А, 16А, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18

З 09:00 до 19:00

1-й Лазурний провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

З 09:00 до 19:00

1-й провулок Юннатів

4, 5, 1А, 1, 2, 3, 6, 8, 32

З 09:00 за 17:00

1-й провулок Юннатів

5, 1А, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 32

З 09:00 до 19:00

1-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2А, 7А, 12

З 22:00 по 6:00

10-я Суворовська вулиця

1, 3, 7

З 22:00 по 6:00

2-й Амурський провулок

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

З 09:00 до 19:00

2-й Воронезький провулок

1

З 23:00 по 3:00

2-й Лазурний провулок

5, 4А, 2, 3, 4, 6, 8, 9

З 09:00 до 19:00

2-й Новгородський провулок

3б, 1б, 12а, 3А, 1, 2В, 1а, 82, 2Б, 7/1, 5а, 5, 62, 6/2, 4, 14, 7/2, 10, 8, 3, 4/2, 9, 6, 10/1, 2А

З 09:00 до 19:00

2-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

2, 3, 4, 5, 6, 20Б, 6А, 1А, 20А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

З 22:00 по 6:00

25-я лінія

2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22, 24

З 23:00 по 3:00

26-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 3а, 7, 1а, 10а, 11а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 19а

З 23:00 по 3:00

27-я лінія

11, 3а, 12, 5, 14, 4, 23, 17А, 20, 24, 25, 10, 8, 17, 22, 3, 18, 13, 6, 7, 21, 1, 4а, 26, 8а, 15, 16, 9а

З 23:00 по 3:00

28-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1а, 7а, 15/1, 8/2, 9, 13а, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22

З 23:00 по 3:00

29-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 12а, 11б, 16А, 5/2, 51, 7а

З 23:00 по 3:00

3-й Амурський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21

З 09:00 до 19:00

3-й Лазурний провулок

1, 2, 3, 5, 6, 5а, 5б, 3Б, 1А, 9, 6А, 3А, 10, 14, 14А

З 09:00 до 19:00

3-й провулок Юннатів

1, 2а, 5, 4а, 2, 3, 4, 6

З 09:00 за 17:00

3-й провулок Юннатів

2а, 2, 3, 4, 5, 6, 4а, 1

З 09:00 до 19:00

3-тя лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3/3, 2Б, 1А, 13Б, ​​3А, 1б, 2А, 2В, 22, 11А

З 22:00 по 6:00

30-я лінія

8Б, 1, 3А, 8а, 1а, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14

З 23:00 по 3:00

31-я лінія

5, 9, 16, 18, 5б, 5А, 12, 14, 10а, 10

З 23:00 по 3:00

4-й Амурський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12А, 2а, 12, 14, 16

З 09:00 до 19:00

4-й Лазурний провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6

З 09:00 до 19:00

4-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

5, 21А, 1Б, 4, 4а, 26а, 11А, 3, 6, 7, 9, 6А, 2, 8, 11, 15, 26, 16, 12, 22, 19, 14, 22Б, 18, 17, 21, 13, 10

З 22:00 по 6:00

40-річчя Оборони Одеси вулиця

8

З 23:00 по 3:00

5-й Лазурний провулок

1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6

З 09:00 до 19:00

5-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 5А, 18а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

З 22:00 по 6:00

6-й Лазурний провулок

3, 4, 5, 6, 7

З 09:00 до 19:00

6-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

22а, 1, 17А, 13/2, 13/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24

З 22:00 по 6:00

7-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

4А, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 5А, 20А, 1А, 6б, 22, 23, 24, 7а

З 22:00 по 6:00

8-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18А, 23 /, 5А, 16а, 13А, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23, 24

З 22:00 по 6:00

9-я Суворовська вулиця

1, 2, 3, 4, 5А, 17а, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10

З 22:00 по 6:00

Академіка Гаркавого вулиця

15, 53, 48а, 47, 51

З 09:00 за 17:00

Академіка Заболотного вулиця

27, 39, 39А, 41

З 23:00 по 3:00

Академіка Заболотного вулиця

55

З 22:00 по 6:00

Академіка Заболотного вулиця

43А, 35, 37

З 23:00 по 3:00

Олександра Невського вулиця

51/2, 41, 41/2, 43.

З 09:00 за 17:00

Амвросія Бучми вулиця

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 12А, 16, 18, 29, 12Б

З 09:00 до 19:00

Амурська вулиця

46 А, 24 А, 44, 53, 55/2, 46, 40, 63, 38, 42, 61, 57А, 42а, 2 А, 2, 10, 23, 8, 21 А, 19, 6, 9, 21, 17, 16А, 25, 3, 18, 57, 3А, 29, 1, 15, 13, 7, 4, 14, 5, 12, 11, 37, 34, 33, 28, 39, 35, 24, 43, 32, 26, 41, 22, 47, 30, 45, 33/2, 16

З 09:00 до 19:00

Ангарська вулиця

5, 1Б, 1, 7А, 1А, 3, 9, 36, 37

З 09:00 до 19:00

Отамана Головатого вулиця

92

З 22:00 по 6:00

Отамана Чепіги вулиця

33, 35

З 22:00 по 6:00

Ашхабадская вулиця

12, 12б, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 12а

З 09:00 за 17:00

аеродромна вулиця

1

З 09:00 до 19:00

баштанна вулиця

36А, 13А, 14А, 20А, 34, 17, 9а, 3, 18, 30, 36Б, 7, 36, 9, 10А, 6, 13, 8А, 15б, 1Б, 15, 4А, 1, 17А, 1А, 15А, 15Л, 3А, 22, 24, 11, 16А, 5, 12, 18А, 12Б, 5А, 11А, 7А, 14, 4, 19, 31А, 12А, 20, 6а, 31, 26

З 09:00 до 19:00

Боженка вулиця

1, 3, 5, 7, 6Б, 6, 8, 9, 11

З 09:00 за 17:00

Болградська вулиця

20, 22

1, 20/1, 12, 22, 24, 26

З 09:00 за 17:00

Бородінська вулиця

72, 122А, 113, 100а, 96, 96А, 68, 94 А, 88, 95, 82, 101А, 85А, 119А, 76, 83, 131, 66А, 125, 60, 58, 111, 87А, 80, 50 , 66, 121, 94, 129, 93, 64, 123, 99, 97А, 56, 89, 83Б, 100, 84, 109, 85, 99А, 78, 101, 97/1, 119Б, 117, 91, 127 , 54, 87, 103, 74А, 62, 54А, 70, 115, 101Б, 90а, 109А, 107, 105, 74, 86, 117/1, 78А, 48А, 83А, 90, 48, 147, 143, 135 , 131а, 137А, 149, 122, 108А, 114, 133в, 106Б, 124, 110, 145А, 137Б, 120, 128, 112, 139, 104, 112А, 133, 145, 106А, 151, 108, 137, 141 , 126, 118, 116, 153, 106, 92

З 09:00 до 19:00

Бородинський провулок

8А, 3, 4, 5, 6, 8, 9

З 09:00 до 19:00

Братська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

З 09:00 до 19:00

Ветеранів Праці вулиця

17А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11А, 44А, 13А, 4Б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49

З 09:00 за 17:00

Володимира Винниченка вулиця

12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 18а

З 09:00 за 17:00

Воронежская вулиця

6, 7, 8, 9, 10, 12, 12а, 8/2, 20а, 14, 20

З 23:00 по 3:00

Воронежская вулиця

13, 13а

З 22:00 по 6:00

Генерала Доватора вулиця

42а, 12, 14, 15, 16, 17, 19А, 17 Б, 25Б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 , 36, 38, 40, 42

З 09:00 за 17:00

Героїв оборони Одеси вулиця

80, 82, 86, 88, 92, 96, 98

З 23:00 по 3:00

Героїв оборони Одеси вулиця

18, 30, 34

З 22:00 по 6:00

Героїв оборони Одеси вулиця

74, 76

З 23:00 по 3:00

Героїв оборони Одеси вулиця

16, 14/1

З 22:00 по 6:00

Героїв оборони Одеси вулиця

94

З 23:00 по 3:00

Героїв оборони Одеси вулиця

20

З 22:00 по 6:00

Героїв оборони Одеси вулиця

90

З 23:00 по 3:00

Героїв оборони Одеси вулиця

26, 28, 32

З 22:00 по 6:00

горизонтальна вулиця

49А, 1, 4Б, 4А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 49, 50

З 09:00 до 19:00

Дальницьке шосе

3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 29, 49А, 39, 13А, 133А, 109А, 27А, 37А, 53, 63, 115, 121, 125, 131, 139, 149, 159

З 09:00 до 19:00

десантний бульвар

1, 4, 6, 16, 18

З 23:00 по 3:00

Дніпровська вулиця

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46а, 24А, 25А, 38А, 44, 27а, 50А, 23а, 20А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 37а

З 09:00 за 17:00

Добровольського проспект

4, 24, 26, 28, 30, 24/1, 40а, 32, 46А, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

З 09:00 за 17:00

Добровольського проспект

85, 87, 89

З 23:00 по 3:00

Добровольського проспект

70

З 22:00 по 6:00

Добровольського проспект

89, 93

З 23:00 по 3:00

довга вулиця

93, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 123/2, 97в, 97б, 105а, 98з / 48, 118а, 99б, 98з48, 118 в, 120а, 117Б, 97а, 117а, 93а, 96Д, 88А, 118б, 120б, 98Е / 50, 120, 102а, 118в, 120в, 110а, 106а, 102б , 121А, 116а, 114а, 121, 123, 99а

З 09:00 до 19:00

Донецька вулиця

1, 3, 4, 1А, 2

З 09:00 за 17:00

Дунайська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 18, 19, 16А, 21, 32, 34, 35, 36

З 09:00 до 19:00

Єврейська вулиця

50, 53, 54, 55, 56, 57, 58

З 09:00 за 17:00

Житомирська вулиця

21, 51А, 154, 132А, 41, 1, 44, 200, 60, 27, 64, 165, 176, 58

З 09:00 за 17:00

Жуковського вулиця

39

З 09:00 за 17:00

зернова вулиця

9, 9Б, 30, 9А, 18, 28, 3, 2, 17, 16, 15, 1, 13, 7, 24, 6, 7А, 11А, 5, 22, 5А, 11, 15а, 6А, 261, 10, 8, 20, 4, 14, 12

З 09:00 до 19:00

Злакова вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28/2, 2А, 31/2, 8А, 24А, 27, 15А, 14А, 23б, 9А, 28/1, 17В, 311, 13а, 23А, 1А, 11А, 28, 29, 30, 31, 20А

З 09:00 до 19:00

Івана Мазепи вулиця

4, 11, 6а, 9, 6б, 7

З 09:00 за 17:00

Казанська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 11а, 11г, 11Б, 15, 22 А, 13а, 11 В, 18, 20, 23, 24, 25, 14Б

З 09:00 до 19:00

Капітана Кузнєцова вулиця

110

З 23:00 по 3:00

Капітана Кузнєцова вулиця

8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39А, 42А, 32А, 54А, 39, 48а, 29А, 32/1, 31А, 30А, 22В, 26А, 55Б, 33А, 37А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59

З 22:00 по 6:00

Капітана Кузнєцова вулиця

103, 114

З 23:00 по 3:00

Капітана Кузнєцова вулиця

61, 62, 63, 64, 67, 67А

З 22:00 по 6:00

Капітана Кузнєцова вулиця

112

З 23:00 по 3:00

Керченська вулиця

61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77А, 84А, 73, 82а, 72А, 76а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 63а

З 22:00 по 6:00

Керченська вулиця

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 18Б, 19А, 12А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34

З 09:00 за 17:00

Керченська вулиця

51, 53, 55, 57, 59, 81, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 106А, 59А, 91б, 87Б, 98, 108а, 99, 100, 102, 104, 106

З 22:00 по 6:00

Кишинівська вулиця

10

З 22:00 по 6:00

клинова вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 2а, 24, 25Б, 32а, 26а, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 28а

З 09:00 за 17:00

Костанді вулиця

68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79,

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 121А, 100а, 95А, 79/1, 76б, 87б, 88А, 97а, 100Б, 68а, 87а, 98А, 94, 91/2, 99А, 86А, 87в, 103А, 119А, 82А, 91б, 100/1, 80/2, 69/1, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129

З 09:00 до 19:00

Костанді вулиця

74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95А, 82А, 76б, 87б, 100Б, 97а, 91б, 87а, 87в, 103А, 88А, 96, 91/2, 80/2, 99А, 121А, 98А, 86А, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 121, 123, 125, 127, 129

З 09:00 за 17:00

Костанді вулиця

93, 92а

З 09:00 до 19:00

крайня вулиця

37, 39, 41, 43

З 09:00 за 17:00

Краснослободская вулиця

52, 50/1, 52/10, 52/4

З 09:00 за 17:00

Кримська вулиця

62, 63, 64, 66, 70

З 23:00 по 3:00

Курганська вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20

З 09:00 до 19:00

Курська вулиця

129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 139г, 147а, 161а, 155А, 147, 151, 155, 157, 159, 161

З 23:00 по 3:00

Леонова вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 60б, 15А, 42А, 50А, 41а, 40, 2А, 8А, 43А, 49/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 60а, 58, 50, 54, 62, 53, 56, 55, 60, 51, 52

З 09:00 до 19:00

Лесі Українки вулиця

1, 2, 3, 4, 19А, 1А, 32а, 12А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34

З 09:00 за 17:00

Лесі Українки вулиця

31, 33, 35, 36, 64А, 31А, 38, 40, 42, 44, 64, 66, 68, 72, 74, 76

З 22:00 по 6:00

Лісова вулиця

2, 4, 6, 8, 12

З 22:00 по 6:00

локальна вулиця

1, 5, 6, 8а, 8, 1А, 9, 10, 11, 13, 15

З 09:00 до 19:00

Ломоносова вулиця

3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13а, 10а, 16а, 18б, 19, 7а, 20

З 09:00 за 17:00

Львівська вулиця

31, 33, 37, 39, 41, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 641, 74/4, 37б1, 78а, 76а, 31б, 782, 37В, 64а, 70а, 66а, 39а, 37 / Б, 37а, 37б, 35/37, 39б, 31а, 29в

З 09:00 до 19:00

Люстдорфська дорога

157

З 09:00 до 19:00

Люстдорфська дорога

135, 131а, 133а, 129а, 129, 133

З 09:00 за 17:00

Люстдорфська дорога

120, 129, 133, 135, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 155а, 169а, 153, 171а, 151а, 175В, 161а, 147/1, 159а, 165А, 133а, 157А, 163а, 131а, 147а, 179а / 1, 129а, 173а, 149а, 171, 175б, 163, 169, 159, 165, 173, 161, 167, 177, 175

З 09:00 до 19:00

Магістральна вулиця

39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100 А, 49А, 53а, 102А, 78А, 45А, 94А, 84а , 74А, 51Б, 67А, 98, 43А, 118б, 51а, 86А, 68Д, 55А, 59Г, 80/1, 59А, 62А, 47В, 45Б, 41А, 72А, 99, 100, 101, 102, 103, 104 , 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122

З 09:00 до 19:00

макова вулиця

1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 20А, 60, 38б, 2А, 40А, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

З 09:00 до 19:00

маковий провулок

10, 6А, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 2А

З 09:00 до 19:00

Марсельська вулиця

23, 25

З 22:00 по 6:00

Марсельська вулиця

26

З 23:00 по 3:00

Марсельська вулиця

27, 29, 31

З 22:00 по 6:00

Матюшенко вулиця

3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5б, 5а, 6б, 20б, 21а, 20а, 22Б, 19, 20, 21, 22

З 09:00 за 17:00

Могилевська вулиця

1

З 09:00 за 17:00

Ніжинська вулиця

72

З 09:00 за 17:00

Нескучная вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 12А, 2А, 7, 9, 10, 12

З 09:00 до 19:00

Миколи Аркаса вулиця

47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 117А, 59а, 124/1, 69А, 134Б, 73Б, 116А, 1132, 101А, 110А, 122В, 47А, 142А, 128А, 78, 78А, 101В, 101б, 136А, 95А, 75б, 81В, 67А, 134а, 92А, 162а, 81А, 51а, 132А, 122А, 124/2, 78Б, 472, 631, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164

З 09:00 до 19:00

Новгородська вулиця

5В, 26Е, 6, 9, 7, 10а, 6в / 3, 11, 5, 12, 6е, 2а, 14А, 6в, 5а, 14а / 3, 4-е, 6Г, 14а / 1, 16, 3а, 8, 6а, 10, 6Д, 14, 4, 6а / 1, 5Г, 4б, 14/5, 3, 7/2, 10/2, 16а, 12а / Д3, 2, 4а, 12а / 1, 15, 144, 1, 12а, 6б, 17, 13, 36а, 33, 18, 26а, 21, 30, 47, 37, 51, 47А, 22, 29А, 26в, 29, 32, 26, 41, 49а, 19, 43, 26б, 31, 24, 51а, 35, 53а, 27, 49, 28, 19/21, 25, 39, 26г, 32а, 23, 20, 36в, 34, 53, 36, 26Г / 1, 45, 23а, 28А

З 09:00 до 19:00

Новгородський провулок

2, 3, 4, 3/2

З 09:00 до 19:00

Новосельського вулиця

98, 100, 102, 104

З 09:00 за 17:00

городня вулиця

43, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 83, 103А, 97А, 89, 91, 93, 97, 99, 101

З 09:00 до 19:00

Озерна вулиця

1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13

З 09:00 до 19:00

Орловська вулиця

20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 48а, 33а, 47а, 35а, 22а, 31а, 42а, 23а, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59

З 23:00 по 3:00

Панаса Мирного вулиця

1, 3, 4

З 09:00 за 17:00

Патріотична вулиця

45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75,

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 118А, 96А, 112 /, 80А, 92А, 112А, 65А, 49А, 124Б , 158А, 93, 106А, 113а, 122Б, 86/94, 122а, 84а, 77А, 118б, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109 , 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138 , 140, 142, 152, 156, 158, 160

З 09:00 до 19:00

провулок Нечипуренко

4, 5, 6, 7, 9, 11, 13

З 09:00 за 17:00

провулок Ползунова

19, 12А

З 09:00 до 19:00

провулок Трудовий

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3а

З 09:00 за 17:00

провулок Трудовий

1, 2, 5, 6, 7, 8, 3а, 3

З 09:00 до 19:00

провулок Шолохова

4/2, 1, 11/3, 5/3, 3/2, 4/3, 5/2, 11/2, 11/1, 9/2, 7/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

З 09:00 до 19:00

Петра Лещенко вулиця

2, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 34, 38, 42, 44, 46, 52, 58, 64, 66, 68, 70, 76, 87А, 89Б, 18А, 102г, 97А, 93В, 78, 95А, 102Д, 87Б, 93 Б, 93Б, 93А, 89А, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98 , 103, 104, 105, 106, 107

З 09:00 до 19:00

площа Молоді

16, 12а, 6, 12, 14, 19, 21

З 09:00 за 17:00

Ползунова вулиця

7, 6а, 9, 8а / 22, 3, 3а, 16, 4а, 1, 6, 5а, 12, 5, 11, 2, 8, 10, 14

З 09:00 до 19:00

Преображенська вулиця

35, 50, 52, 58

З 09:00 за 17:00

проточний провулок

3, 8, 1/1, 1, 5, 13, 15

З 09:00 до 19:00

Ріжська вулиця

4, 5, 1А, 2, 3, 6, 8, 1Б, 1, 7

З 09:00 за 17:00

Ростовська вулиця

2, 4, 6

З 22:00 по 6:00

Ростовська вулиця

1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19

З 09:00 за 17:00

Ростовська вулиця

4, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 103А, 107А / 1, 81/1, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 129

З 22:00 по 6:00

Садова вулиця

1, 2, 4, 5, 6, 8, 11а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

З 22:00 по 6:00

Салтикова-Щедріна вулиця

4, 6

З 09:00 за 17:00

Літакова вулиця

44, 47, 52, 44а

З 09:00 за 17:00

санітарна вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2Б, 25А, 32/1, 12а, 28, 32/3, 35А, 32/4, 37А, 18А, 32/2, 16/1, 13А, 14а, 20А, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 10 А

З 09:00 до 19:00

Саші Хорошенко вулиця

24а, 13а, 18, 20, 22, 20а, 24б, 16, 15, 11, 13, 14а, 14

З 09:00 за 17:00

Північна вулиця

13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 67А, 72 А, 43Б, 37А, 180А, 29А, 62 А, 39А, 47А, 78 А, 69А, 140, 66 А, 12А, 106А, 74 Б, 124 А, 35В, 82а, 154, 116/2, 160, 156, 148, 152, 146, 158, 150, 182, 162, 172, 161, 170, 174, 144, 178, 142, 188, 164, 168

З 09:00 до 19:00

північний провулок

37А, 33, 37Б, 35А, 33А, 35, 37, 45, 46, 47, 33Б

З 09:00 до 19:00

Семена Палія вулиця

70/1, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 84/1, 74/1, 84, 88, 72/1

З 22:00 по 6:00

Семена Палія вулиця

84/2

З 23:00 по 3:00

Семена Палія вулиця

60, 70, 86, 90, 60гар, 68, 82

З 22:00 по 6:00

Семена Палія вулиця

94

З 23:00 по 3:00

Семена Палія вулиця

62, 64

З 22:00 по 6:00

Семена Палія вулиця

96, 84/2

З 23:00 по 3:00

Слобідська вулиця

27, 29, 33

З 09:00 за 17:00

Смоленська вулиця

19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 20А, 25, 26, 27, 19А

З 09:00 за 17:00

Сосюри вулиця

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 18а, 5а, 33а, 13а, 61А, 20а, 31а, 40, 29А, 18б, 41, 42, 43, 67

З 09:00 до 19:00

сталепрокатного вулиця

2, 3А, 7/5, 10, 8/1, 9, 8, 5, 3Б, 3, 1, 6

З 09:00 за 17:00

Стовпова вулиця

24Б, 24, 26, 24/11, 22, 24а, 20, 20А

З 09:00 за 17:00

Сумська вулиця

65а

З 09:00 до 19:00

Суперфосфатна вулиця

3, 4, 5, 6, 12, 7, 17а, 9А, 40А, 3Б, 23А, 9б, 3В, 16А, 17Б, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40

З 09:00 за 17:00

Творча вулиця

30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 42А, 44А, 48А, 34А, 46, 47, 48, 49, 50, 51

З 09:00 за 17:00

Тімірязєва вулиця

58, 62, 64/16, 64, 64/15

З 09:00 до 19:00

Тімірязєва вулиця

83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 85а, 94, 83в, 83б, 83А, 88а, 82а, 96, 98, 100, 102

З 09:00 за 17:00

Тімірязєва вулиця

64А, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 79г, 81а, 75а, 79/1, 75Е, 68/70, 65/2, 73/75, 66а, 65/1, 79/81, 86а, 64г, 62 / А, 63Е, 73/2, 77б, 74б, 79в, 77г, 63б, 75ж, 73 / 3.7375, 63з, 63г, 77 / 1, 86В, 61а, 63а, 84в, 67а, 73а, 63ж, 80ж, 80е, 73/1, 80а, 80Д, 80з, 80г, 80г / 1, 80в, 80б, 84г, 59/5, 59/3, 70а, 59/1, 67/1, 59/6, 61ж, 61М, 60/1, 55б, 57Б / 1, 57 / А, 59/4, 68б, 55а, 65А, 62в, 57/2, 57Б / 3, 59 / 5А, 59/2, 62/7, шістьдесят третє, 53А / 23, 61В, 77а, 84а, 98, 72б, 66уч.21, 66/2, 67/2, 63д, 66в, 83б, 67 / 5, 88а, 85а, 63в, 83в, 59а, 83А, 62Б, 82а, 74а, 100, 102, 531, 602, 68 / Б4

З 09:00 до 19:00

Тираспольська вулиця

1, 3

З 09:00 за 17:00

Тираспольська вулиця

28

З 09:00 до 19:00

Тираспольское шосе

31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 51а, 53а, 39а, 89а, 59Б, 59В, 109А, 97А, 127А, 155А, 149А, 51б, 37/3, 61а, 59а, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 151, 152, 153, 155, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219

З 09:00 до 19:00

Тульська вулиця

1, 13, 3а, 3

З 23:00 по 3:00

Уманська вулиця

30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 46А, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46

З 09:00 за 17:00

учнівська вулиця

26, 13А, 39, 1Г, 18, 3, 1Д, 55А, 43, 14, 1А, 27, 4, 22А, 31, 29, 45А, 41, 1Е, 1В, 55Б, 47, 51, 37, 18А, 35, 49, 5, 12, 43А, 55, 6, 45, 53, 1Б, 1, 14А, 17, 15, 24, 19б, 11, 11А, 10, 19, 5А

З 09:00 до 19:00

Училищная вулиця

2, 4, 6

З 09:00 за 17:00

Фонтанська дорога

149/6, 149/3, 149/12, 149/7, 149/13, 149/5, 149/1, 149/11, 149/2, 149, 149/10, 149/8, 149/9, 149/4

З 09:00 за 17:00

Черкаська вулиця

1, 2, 6А, 15А, 7А, 17А, 8а, 4А, 11а, 3, 7В, 9А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 28

З 09:00 до 19:00

Чернівецький провулок

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 20А, 12, 13А, 4А, 15б, 2А, 9а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15а

З 09:00 до 19:00

Чорноморського Козацтва вулиця

123/1, 123а, 123б, 123

З 22:00 по 6:00

Чумацька вулиця

61, 77, 85, 103Б, 91, 108, 109

З 09:00 до 19:00

Шебелинський провулок

3, 12

З 09:00 до 19:00

Шишкіна вулиця

51

З 09:00 до 19:00

Шишкіна вулиця

51

З 09:00 за 17:00

Південна дорога

67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

З 22:00 по 6:00

Яші Гордієнко вулиця

11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 16а, 32а, 15а, 25/27, 24б, 17а, 20а, 19а, 24, 26, 28, 29, 30, 32

З 09:00 за 17:00

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