В Одеській області чоловік отримав кулю в шию за те, що заступився за свою сусідку

Стрілянина прогриміла днями в під'їзді багатоповерхового будинку в місті Білгород-Дністровському. Подробиці розповіли в поліції, передає Politeka.net

За словами правоохоронців, один з мешканців будинку побачив, як його 36-річний сусід ображав і штовхав свою вагітну дружину. Жінка впала. Він втрутився в конфлікт і тоді бешкетник дістав пістолет і кілька разів вистрілив в його бік, потрапивши в шию, після чого зник з місця події.

37-річного потерпілого відвезли в лікарню.

Зараз поліція шукає стрілка. Відкрито кримінальне провадження.

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На кадрах можна побачити, як кілька співробітників поліції в масках увірвалися в торгову точку, повалили на землю чоловіка і почали бити його кийками. Коли копи помітили, що їх знімають, вони швидко стали тікати. Все закінчилося дуже швидко.

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Таким неадекватним чином він намагався піти від покарання за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння та проїзд на червоне світло світлофора.

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