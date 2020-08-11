В Одеській області чоловік отримав кулю в шию за те, що заступився за свою сусідку
Стрілянина прогриміла днями в під'їзді багатоповерхового будинку в місті Білгород-Дністровському. Подробиці розповіли в поліції, передає Politeka.net
За словами правоохоронців, один з мешканців будинку побачив, як його 36-річний сусід ображав і штовхав свою вагітну дружину. Жінка впала. Він втрутився в конфлікт і тоді бешкетник дістав пістолет і кілька разів вистрілив в його бік, потрапивши в шию, після чого зник з місця події.
37-річного потерпілого відвезли в лікарню.
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Зараз поліція шукає стрілка. Відкрито кримінальне провадження.
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