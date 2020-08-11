Приємна новина очікує жителів Одеси в серпні місяці

У них з'явиться можливість відпочивати три дні поспіль з 22 по 24 серпня.

Додатковий вихідний одесити, як і всі українці, отримають на честь Дня Незалежності України.

У понеділок, 24 серпня цей день є святковим і неробочим, тому українці отримають додатковий день відпочинку.

Таким чином в Україні буде 11 вихідних.

Раніше ми писали, що цього року, незважаючи на карантин, мерія Одеси вирішила розщедритися і з розмахом відзначити день міста.

На святкування, яке відбудеться 2 вересня, з міського бюджету планують виділити 4,1 мільйона гривень.

Організація проведення гала-концерту обійдеться в 3 млн 600 тис.гривень. Майже 200 тис.гривень витратять на встановлення сцени, ще 140 тис. гривень на звукове обладнання та 160 тис. гривень на відеообладнання.

Концерт розпочнеться о 19.00 на Потьомкінських сходах 2 вересня.

Для заходу буде встановлена VIP-трибуна на 1000 місць для почесних гостей, а звичайні одесити спостерігатимуть за концертом зі сходів.

Глядачам покажуть міні-фільм і 10 коротких роликів про Одесу і останні досягнення в сфері міського господарства та інфраструктури.

На концерті виступлять Валентин Куба і група "мамині діти«, Фелікс Шиндер і група» Гроші вперед", співачка Jerry Heil, група MOZGI і співак Макс Барських.

Завершиться захід о 22: 00.

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