У мережі показали фото подружньої пари, які потонули на курорті "Катранка" в Одеській області

Нові подробиці трагедії розповіли родичі виданню " Обозреватель ".

Як з'ясувалося, подружжя Сергій і Тамара вирушили на відпочинок, щоб відзначити 20-річні весілля. У селі Лиман біля курорту "Катранка" в Татарбунарському районі вони виявилися випадково.

"Тамара ніяк не могла зібратися у відпустку. Але ось видалося віконце, і вони з чоловіком Сергієм і кумами поїхали відпочивати до моря", – розповіла сестра загиблої Тетяна.

"Сергій займався пластиковими вікнами. А Тамара працювала у великій міжнародній косметичній компанії на складі під Києвом", - додала вона.

Напередодні річниці весілля, 4 серпня, подружжя потонуло, а родичі дізналися про це 5 серпня, в день, коли Тамара і Сергій повинні були відзначати 20-річчя спільного життя.

Очевидці стверджують, що, купаючись в морі, чоловік з дружиною потрапили в біду. Крім того, Того дня дув вітер, на морі піднялися хвилі. Сам пляж знаходився на стику Лиману і моря.

"Моя думка така, що там вимило течією перепад глибин, і невеликий шторм створив сильну зворотну течію. Там треба бути обережним, а краще взагалі обходити", – розповів Олексій Левченко, який брав участь у рятувальній операції.

Перед трагедією Левченко звернув увагу, молода жінка запливла дуже далеко в море: "вона посміхалася і була щаслива. У мене промайнула думка: так далеко від берега і сама, не боїться".

Родичі загиблої Тамари вважають також: "виходить, що Сергій потрапив у сильну нижню течію, А Тамара – у верхню. Але найголовніше, що на тому пляжі немає ніякої допомоги".

Як стало відомо, у подружжя залишилися двоє синів.

"Вони вже дорослі. Старшому 19 років, він-студент. Молодшому-17, зараз він подає документи до коледжу. Їх опікуном буде бабуся. Звичайно, ми не залишимо їх, і всі будемо допомагати", - каже родичка. Сім'ї загиблих висловлюють величезну подяку людям, які намагалися врятувати їх рідних і не залишилися байдужими.

Нагадавши, в Одеській області безвісти зникли два пенсіонери і дівчинка: як вони виглядають, фото

Як повідомляла Politeka, згубне місце: подробиці нової трагедії на курорті під Одесою, " ті ,хто їде повинні розуміти..."

Також Politeka писала, що п'яний "полковник" катався по пляжу в Одесі: "погрожував ксивою і кричав", з'явилося відео