В Одесі та області поліція продовжує штрафувати за порушення карантинних обмежень

Цього разу постраждали продавець з продовольчого ринку в Одесі і мати-одиначка, що працює в кафе в Одеській області, передавати Politeka.net

Суд визнав їх винними в порушенні карантину. Про це стало відомо з судового реєстру.

Зокрема, 22 червня, поліцейські склали протокол на чоловіка, який продавав овочі на ринку «Черемушки». Продавець проігнорував карантинні заборони і не мав при собі захисної маски. У постанові суду зазначається, що сам чоловік на засідання, яке відбулося 4 серпня, не з'явився, проте поліцейські підтвердили його провину фотознімком з місця. На нього було накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Ще один випадок зафіксований в Доброславі Лиманському районі Одеської області. Там схожий протокол склали на матір-одиначку, яка працює продавцем у кафе-барі.

За даними правоохоронців, 1 липня жінка перебувала на своєму робочому місці без окулярів і захисних рукавичок.

У суді жінка пояснила, що в той момент в кафе не було ніяких відвідувачів. Вона була в захисній масці, а також на ній була одна рукавичка, оскільки інша порвалася, і вона не встигла її замінити. Окуляри жінка на деякий час зняла, тому що в приміщенні було дуже жарко, і вони запотівали. В цей час в кафе-барі зайшов поліцейський.

Суддя врахував її каяття і те, що вона є матір'ю-одиначкою, яка самостійно виховує і утримує двох дітей і обмежився усним зауваженням.

Зазначимо, що станом на ранок 12 серпня, в Одеському регіоні виявлено 94 нових випадки захворюваності. Всього з початку пандемії захворіло 4458 осіб, з них 73 померли і 1463 одужали, хворіють на даний момент 2922.

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