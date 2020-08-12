Одесу накрив сильний дощ з ураганним вітром
Кадри негоди розміщують очевидці в місцевих пабліках, а також одеські ЗМІ, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Рясні опади спостерігається у всіх районах Одеси і передмістях - від Чорноморки до Усатова і Нерубайського.
Наприклад, на ринку "Сьомий кілометр" ураганний вітер змусив підприємців зібрати товар і роз'їхатися по домівках.
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А в Малиновському та Київських районах на дорогах спостерігається велике скупчення води.
На одеських пляжах знову забили фонтани з бруду.
До цього синоптики попереджали, що в середу, 12 серпня, Одеса потрапить під вплив грозового фронту, тому в місті буде похмуро і дощово.
За прогнозами синоптиків, в Одесі ясна погода протримається зовсім небагато в ранковий час, а вже вдень небо покриється хмарами.
Вночі без істотних опадів, Вдень метеорологи обіцяють короткочасний дощ з грозою.
Вітер подує північно-західний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі опуститися до 19-21 градусів, вдень буде досить жарко 28-30 градусів.
Температура морської води на узбережжі залишиться без змін і складе 23-24 градусів.
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