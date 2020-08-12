Дощ був інтенсивним, але коротким

Незважаючи на те, що стихія вирувала зовсім недовго в Одесі, вона встигла наробити чимало бід

В результаті негоди зупинився рух деяких трамваїв і тролейбусів.

Як стало відомо, через сильний вітер впала велика гілка і пошкодила контактну мережу.

Це сталося на Адміральському проспекті в районі «вимпела». Тепер тимчасово не ходять тролейбуси за маршрутами № № 7, 9, 10, 11 і 13. Крім того, дерево, що впало на 3-й станції Великого Фонтану, паралізувало рух трамваїв №18. На місці працюють співробітники Одесміськелектротрансу, пише місцеве видання odessa.online

Раніше ми вже писали, що на Одесу обрушилася сильна злива з ураганним вітром.

Рясні опади спостерігається у всіх районах Одеси і передмістях - від Чорноморки до Усатова і Нерубайського.

Наприклад, на ринку "Сьомий кілометр" ураганний вітер змусив підприємців зібрати товар і роз'їхатися по домівках.

А в Малиновському та Київських районах на дорогах спостерігається велике скупчення води.

На одеських пляжах знову забили фонтани з бруду.

До цього синоптики попереджали, що в середу, 12 серпня, Одеса потрапить під вплив грозового фронту, тому в місті буде похмуро і дощово.

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