У четвер, 13 серпня, в Одесу нагряне новий антициклон, який прожене хмари і встановить сонячну погоду

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів

В Одесі весь день триматиметься ясна погода. Опадів у цей день не обіцяється, проте, за прогнозами синоптиків, спека почне спадати. Температура повітря вночі на градусниках покаже +15 +17 градуса, вдень+24 + 26 градусів. Вітер буде дути помірний, північний 9-14 метрів в секунду.

Температура морської води залишиться без змін 23-24 градусів.

По Одеській області синоптики прогнозують мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 12-17 градусів, вдень 24-29.

На автошляхах області видимість хороша.

До цього ми повідомляли, що в середу, 12 серпня негода, як і обіцяли синоптики накрила на Одесу.

Сильна злива і ураганний вітер вирували недовго, проте встигли накоїти лиха.

Через сильний вітер впала велика гілка і пошкодила контактну мережу. В результаті аварії перестали ходити тролейбуси за маршрутами № № 7, 9, 10, 11 і 13. Крім того, дерево, що впало на 3-й станції Великого Фонтану, паралізувало рух трамваїв №18.

На пляжах забили фонтани з бруду.

А на ринку «7-й кілометр» ураганний вітер змусив підприємців зібрати товар і роз'їхатися по домівках.

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