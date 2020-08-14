Автобуси з людьми не доїхали до свого пункту призначення

Аварія трапилася біля села Кошари Лиманського району в четвер, 13 серпня.

Як повідомили в прес-службі місцевої поліції, водій рейсового автобуса «Херсон-Щецин", який прямував у бік Одеси, скоїв зіткнення з автокраном «МАЗ», який рухався попереду нього, передає Politeka.net

В результаті ДТП травми отримали четверо пасажирів і сам водій автобуса. Людей з тілесними ушкодженнями після огляду лікарів госпіталізували.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють повні обставини аварії.

Менш пощастило пасажирам двох інших автобусів на трасі Одеса-Київ.

Там сталося зіткнення двох рейсових автобусів Київ-Одеса та Кошице (Словаччина)-Одеса. Страшна аварія сталася серед ночі в районі села Великі Трояни Кіровоградської області.

В результаті ДТП дві людини загинули, 12 пасажирів доставлені в лікарню з різними травмами, повідомили в прес-службі поліції.

За попередніми даними, у одного з автобусів зламався двигун, і він різко загальмував, а другий не дотримувався дистанції і врізався в поламаний транспорт.

Відзначається, що в одного з автобусів знесло задню ліву частину кузова. В іншого-пошкоджено лобове скло і кабіна. У ній застрягла частина обшивки іншого автобуса.

Один з постраждалих пасажирів рейсу Київ-Одеса Олексій Шеменков повідомив, що його автобус компанії «Автолюкс» врізався в автобус, що стояв.

За даними місцевих ЗМІ, водії цієї компанії вже неодноразово потрапляли в масштабні ДТП. Наприклад, 11 січня водій автобуса влетів у фуру під Одесою і загинув. 6 лютого автобус "Автолюкса" перекинувся на одеській трасі, 19 лютого водій заснув за кермом по дорозі зі столиці в Одесу і врізався в автомобіль, що стояв на краю дороги з включеними аварійками. Тоді постраждали 17 осіб.

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