15 і 16 серпня буде обмежено рух по центру міста, а також зміниться робота громадського транспорту
Справа вся в тому, що в ці дні, відбудеться міжнародна велогонка "Гран-Прі Одеси".
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Через змагання буде тимчасово змінено рух громадського транспорту. Про це повідомляє офіційний сайт Одеси, передає Politeka.net
Так, 15 серпня з 08:00 до 14:00 буде тимчасово обмежений в'їзд на вул.Приморську, від польського спуску до військового спуску, крім спецавтотранспорту і промаркованих автомобілів, що беруть участь у змаганнях.
16 серпня з 08:00 до 14: 00 буде перекрито в'їзд на вул.Пушкінську (від вул. Буніна до вул. Ланжеронівської), та вул. Рішельєвську (від вул. Ланжеронівської до вул. Буніна) особистого транспорту громадян, крім спецавтотранспорту та промаркованих автомобілів і мотоциклів.
15-16 серпня з 08:00 до 14: 00 будуть відключені світлофори за маршрутом змагань та звільнена від автотранспорту Службова стоянка по вул.Ланжеронівській, 1 для розміщення транспорту організаторів та учасників змагань.
Вносяться тимчасові зміни в схеми руху громадського транспорту.
15 серпня з 07:30 до 14:30
- робота тролейбуса № 10 у напрямку руху до Пересипського мосту – від вул.Пушкінської на вул. Грецьку, вул. Рішельєвську і далі за маршрутом у зворотному напрямку.
Робота автобусних маршрутів:
автобуси №№ 110, 120, 190:
- у напрямку руху до Пересипського мосту - від вул. польської на вул. Жуковського, вул. Катерининську, вул. Ланжеронівську, вул. Гаванну, Військовий узвіз, вул. Приморську і далі за маршрутами;
- у напрямку руху до залізничного вокзалу – від вул.Приморської на Військовий узвіз, вул. Гаванну, пров. Маяковського, вул. Преображенську, вул. Буніна, вул. польську і далі за маршрутами.
автобус № 210:
- у напрямку руху до Пересипського мосту - від вул. Пушкінської на вул. Грецьку, вул. Катерининську, вул. Ланжеронівську, вул. Гаванну, військовий спуск, вул. Приморську і далі за маршрутом;
- у напрямку руху до залізничного вокзалу – від вул.Приморської на Військовий узвіз, вул. Гаванну, пров. Маяковського, вул. Преображенську, вул. Буніна, вул. польську і далі за маршрутом.
16 серпня з 07:30 до 14:30 буде змінено рух тролейбусних маршрутів:
- № 9 за маршрутом " вул. Інглезі-залізничний вокзал";
- № 7 за маршрутом "вул. Архітекторська-залізничний вокзал".
Автобусні маршрути:
№ 210
- у напрямку руху до Пересипського мосту - від вул. Пушкінської на вул. єврейську, вул. польську і далі за маршрутом;
№ 145
- у напрямку руху до Пересипського мосту - від вул. Пушкінської на вул. Жуковського, вул. Катерининську, вул. Ланжеронівську і далі за маршрутом;
№ 137
- у напрямку руху до Пересипського мосту - від вул. канатної на вул. Жуковського, вул. Катерининську, вул. Ланжеронівську і далі за маршрутом;
- у напрямку руху до вул. Генерала Петрова - від вул. Буніна на вул. Рішельєвську, вул. Успенську, вул. канатну і далі за маршрутом;
№ 221
- у напрямку руху до Соборної площі - від вул. Пушкінської на вул. Жуковського, вул. Катерининську, вул. Ланжеронівську і далі за маршрутом;
№ 175
- у напрямку руху до Соборної площі - від вул. Пушкінської на вул. Жуковського і далі за маршрутом,
- у напрямку руху до залізничного вокзалу - від вул. Буніна на вул. Рішельєвську і далі за маршрутом;
№ 146
- у напрямку руху до просп. Небесної Сотні - від вул.Буніна на вул. Рішельєвську, вул. Успенську, вул. канатну і далі за маршрутом.
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