Залишені без нагляду речі на пляжі можуть стати легкою здобиччю нечесних на руку людей

Від рук одного з таких "ділків" постраждали відпочиваючі в Затоці, передає Politeka.net.

Як повідомили в місцевій поліції, поки 47-річний житель Ізмаїла ходив купатися в морі, цим скористався зловмисник і викрав захований під речами дорогий смартфон. Крім того, в цей же день злочинець встиг обікрасти ще одного відпочиваючого. Його жертвою став 18-річний турист з Чернігівської області, у якого він непомітно витягнути з кишені телефон.

Поліцейські розшукали злодія. Ним виявився 48-річний житель Білгород-Дністровського району, у якого вже є судимості. Один з телефонів злодій встиг продати, другий повернули господареві. Тепер затриманого перевіряють на причетність до аналогічних злочинів на території курорту. Йому загрожує до шести років в'язниці.



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На 25-річного хлопця, який приїхав з Києва, накинулися троє невідомих. Вони побили туриста, зламали йому щелепу, а потім відібрали кілька сотень гривень і два мобільні телефони.

Встановили та затримали правопорушників співробітники Приморського відділу поліції. У нападників, серед яких 17-річний хлопець з Миколаївської області і двоє хлопців 22-х і 25-ти років з Херсона і Одеської області, вилучили один з гаджетів потерпілого. Місце знаходження решти майна встановлюється.

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