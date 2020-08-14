Поліція і родичі шукають безвісти зниклого 34-річного жителя Одеської області
Про це інформує прес-служба регіонального ГУНП, передає Politeka.net
Відомо, що житель роздільної Галацан Станіслав Валерійович, 1986 року народження, 9 серпня поточного року пішов з дому і досі не повернувся.
Прикмети зниклого: зріст 165-170, худорлявої статури, волосся темне коротке, очі карі.
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Був одягнений у бриджі та чорну футболку.
У поліції закликали, з будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, прохання зателефонувати до Роздільнянського ВП за телефонами (04853) 5-04-42, (095) 002-66-06 або за спецлінією «102».
До цього ми повідомляли, в Одесі шукають недолугу матір, яка кинула немовля в гуртожитку.
За словами копів, близько місяця тому жінка попросила подругу, яка проживає в гуртожитку, доглянути за її 7-місячною дитиною начебто ненадовго. А сама зникла в невідомому напрямку і на зв'язок не виходить. Подруга, так і не дочекавшись повернення горе - матері, віддала немовля її колишньому співмешканцю, а той — хрещеної дитини. Зрештою у людей урвався терпець чекати повернення матері, і вони повідомили про ситуацію в поліцію.
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