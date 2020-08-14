В Одесі в результаті ДТП перекинулася машина швидкої допомоги

Аварія трапилася, в п'ятницю вдень, 14 серпня, біля Пересипського мосту. Відповідне відео оприлюднили очевидці в соцмережах, передавати Politeka.net

У прес-службі патрульної поліції Одеської області повідомили, що швидка з включеними маячками і звуковим сигналом їхала по вулиці Чорноморського козацтва в обласну лікарню в Суворовському районі. По дорозі сталося зіткнення з автомобілем Volkswagen. В результаті ДТП є потерпілий, це санітар. Травмованого госпіталізували.

На відео видно, що сильно постраждала передня частина - відірвало бампер, капот і розбилося лобове скло. На місці працює поліція, яка встановить остаточну причину аварії.

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Аварія трапилася біля села Кошари Лиманського району в четвер, 13 серпня.

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В результаті ДТП травми отримали четверо пасажирів і сам водій автобуса. Людей з тілесними ушкодженнями після огляду лікарів госпіталізували.

Менш пощастило пасажирам двох інших автобусів на трасі Одеса-Київ.

Там сталося зіткнення двох рейсових автобусів Київ-Одеса та Кошице (Словаччина)-Одеса. Страшна аварія сталася серед ночі в районі села Великі Трояни Кіровоградської області.

В результаті ДТП двоє людей загинули, 12 пасажирів доставлені в лікарню з різними травмами.

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