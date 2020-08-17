Новий протест спалахнув в Одесі, в результаті чого було перекрито рух по одній з вулиць

Цього разу мітингували мешканці житлового комплексу "Осторова" на селищі Котовського, пише Думська . (Щоб переглянути відео-доскролльте сторінку до кінця).

Справа в тому, що 400 квартир виявилися знеструмленими в результаті недавньої пожежі.

Крім того, в ЖК «Острови» насоси електричні, тому крім світла, у людей пропала і вода.

"Будинки перетворилися на коробки, в них неможливо жити", - обурюються мітингувальники.

На акцію протесту зібралися близько сотні людей. Вони перекрили вулицю Марсельську, ходять по пішохідному переходу і блокують рух автотранспорту.

В руках одного мітингувальника помічений плакат з написом:"Одеса у вогні".

Мешканці звинувачують в тому, що відбувається забудовника-компанію KONA, яка здала житловий комплекс з численними порушеннями, – і вимагають провести незалежну експертизу будівель і визначити причини пожежі.

Варто відзначити, що ЖК «Острови» досі живиться від тимчасової лінії, яку протягнули пару років тому, після того як робітники під час ремонту теплової магістралі пошкодили підземну лінію електропостачання.

Нагадавши,"Це злочин": одесити збунтувалися проти дистанційки в школах

Як повідомляла Politeka, на Одещині розгорівся протест через дистанційне навчання

Також Politeka писала, що одесит підірвав мережу зверненням до патріотів, оприлюднено відео